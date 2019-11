Miguel Ángel, de Los dispersos, se confunde en '¡Boom!' y responde que Isabel Gemio fue diputada en el Congreso

Miguel Ángel o M.A., como le gusta que le conozcan [uno de los miembros de Los dispersos, el nuevo equipo triunfador de ¡Boom!], demostró que los nervios, pese a la experiencia en concursos, pueden jugar una mala pasada.

En el programa de este lunes, el valenciano se dispuso a jugar la bomba estratégica del espacio de Antena 3. La pregunta era seleccionar en un listado diez personas las que fueron o son diputados en el Congreso.

Miguel Ángel comenzó seleccionando a Alejandro Lerroux e Irene Montero, pero en su tercera elección falló: "Isabel Gemio", e inmediatamente se llevó las manos a la cara dándose cuenta de su error afirmando: "Hay Dios", y dándole el rebote a Marisol, miembro del equipo rival, que acertó todas las opciones y se llevó la prueba.

El valenciano justificó el fallo afirmando que "me he puesto a leer en orden y en vez de decir 'Jorge Moragas' que era el siguiente, he ido directo a Isabel Gemio".

Juanra Bonet le preguntó: "¿Te la imaginas?", refiriéndose a la periodista y presentadora de Onda Cero. Y M.A. concluyó diciendo entre risas que "en fin...".