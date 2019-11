Se llama Javier y toca en un grupo de rock: éste es el chico que cantó 'Yo soy Gigante' en el casting de 'OT 2020'

Fueron miles de personas y más de once horas de casting, pero si a alguien se recordará de la última prueba de aspirantes de Operación Triunfo 2020 será al chico que se plantó delante de Noemí Galera y entonó la canción Yo soy Gigante, del personaje de la serie de dibujos animadosDoraemon.

El intrépido aspirante se llama Jaime Izquierdo y es un joven madrileño de 21 años que ha saltado a la fama mediática hasta el punto que "en mi barrio la gente me reconoce y me dice cosas", según asegura a 20minutos.es.

"Estoy en un grupo de rock que se llama Time for Action y el cantante se iba a presentar al casting y me dijo que le acompañara", cuenta Jaime, que toca la guitarra, pero que también hace coros y canta, "pero para mi".

"Ya estando allí me daba bastante corte y no tenía muchas espectativas, pero en la cola se creó muy buen ambiente y muchas risas y la gente empezó a decirme que me animara y pensé en cantar una de Ed Sheeran", resume el joven, que estuvo haciendo cola ocho horas hasta que le tocó cantar.

"Cuando ya quedaba poco para entrar y estábamos casi al lado del pabellón se puso a llover… fue duro. Fue una locura", rememora. Pero fue en ese momento, estando "de risas", cuando empezaron "a cantar canciones chorras y empecé a cantar la de Yo soy Gigante y dije, “ya está, canto esto”.

"Pero lo canté en plan bien, a lo mejor les gustaba", dice muy serio. Y le tocó como responsable de casting Noemí Galera, nada menos. "Creo que fue cosa del destino", dice Jaime.

En el vídeo que se ha hecho viral se ve a Jaime entonando la canción, coreografía fortachona incluida y a Noemí Galera sin salir de su asombro. "Terminé y le dije '¿sigo?' y ella me dijo 'tu verás'. Yo lo percibí como un pequeño reto".

Y no se achantó: "Seguí con la de 'qué bueno es comer tres veces al día', de Ice Age 2, la de los buitres, que siempre me ha gustado y la canto de coña", explica

"Cuando estás en la cola no oyes a los que están cantando, pero cuando llegué yo de repente todo el mundo se cayó y empezó a mirar… qué locura", narra el aspirante.

No pasó el casting, pero tampoco le preocupa, porque asegura que reírse es más importante: "Mi vida es un meme y yo me río mucho conmigo mismo", asevera este joven, que "veía Doraemon cuando era pequeño" y que ahora "hace mucho que no veo la tele ya, porque la programación es bastante mediocre… prefiero el móvil".