Susanna Griso es una de las caras más conocidas de la media mañana de Antena 3. Conductora del programa Espejo público, la periodista aborda a diario la actualidad y, junto con sus colaboradores, analizando los sucesos que acaparan los titulares nacionales e internacionales.

Así, en las últimas semanas, y desde que se dictara la sentencia del ‘procés’, el conflicto catalán ha sido uno de los protagonistas de las tertulias matutinas del canal, bien sea por las condenas públicas de los diversos candidatos, las imágenes de las barricadas ardiendo en Barcelona, o, incluso, por la espontánea que bailó twerk delante de las piras.

Sea como fuere, los seguidores del espacio saben que Susanna Griso no es partidaria del proceso independentista, tal y como ha dejado caer en más de una ocasión. Así lo ha remarcado en una entrevista a Diez minutos, con motivo de su cincuenta cumpleaños, donde, hablando de política y feminismo, ha querido destacar que la divergencia de opinión con su marido, el periodista Carles Torras, nunca ha sido un problema para que su relación funcione.

En defensa de su matrimonio

"Estoy casada con una persona, Carles, que en lo ideológico y político está muy alejado de cómo pienso", empieza a contar, justo antes de añadir que llevan juntos desde que se conocieron en la radio.

Cuando le preguntan si esto suponía un problema, la periodista responde tajante que "nunca", y que para ellos la diferencia era "estimulante". Desde fuera, sin embargo, parece que no siempre comprenden que "dos personas puedan tener posturas ideológicas distintas, políticas equidistantes y, a la vez, compartir una vida en pareja y criar hijos en armonía", ha añadido.

Además, ha querido destacar que la política no es lo único en lo que difieren. Cuando hablan de "música, aficiones, viajes, deportes..." tampoco suelen coincidir. "Nunca lo he visto como un problema, siempre he tenido amigos en todas las formaciones políticas", ha concluido.