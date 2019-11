Anabel Alonso se viene abajo en 'Masterchef Celebrity' tras un tenso enfrentamiento con Tamara Falcó

La humorista Anabel Alonso no vivió su mejor momento en la entrega de este miércoles de Masterchef Celebrity 4. La concursante, que fue la nueva expulsada del talent culinario, discutió con su compañera Tamara Falcó: en palabras de los jueces, se trató de un enfrentamiento que dejó mella en Alonso, que no supo retomar el vuelo en las cocinas de La 1.

La bronca se produjo en la prueba de exteriores, tras la decisión de los chefs de cambiar las capitanías de los equipos. La presentadora se hizo cargo del equipo rojo junto a Juan Avellaneda, Félix Gómez y Tamara Falcó, que vivieron un rato de tensión después de verse obligados a empezar algunos pasos desde el principio.

La cómica se dirigió con énfasis a la hija de Isabel Preysler. "¿Cómo vas, Tamara?", le preguntó, a lo que esta respondió que "muy bien". Pero la contestación no fue suficiente para Alonso, que le exigió a su compañera una respuesta elaborada. "Tienes que echar una mano, ¿qué haces ahí?", añadió indignada ante el gesto impasible de Falcó.

La capitana se quejó de que la diseñadora, al poseer el delantal dorado, trabajaba con "mucha tranquilidad", lo que enfadó a Falcó, que gritó "¡Eso no es así!" y, después, añadió: "¡No me faltes al respeto!". Ante la bronca, Avellaneda intentó mediar con sus compañeras, aunque estas ignoraron sus intenciones.

Pero la trifulca no se quedó en la prueba, ya que la tensión que vivió el equipo rojo se tradujo en una derrota. El resultado frustró a Alonso, que explicó ante los jueces que sintió que había trabajado "dos veces" sin éxito.

"Has venido con una actitud espantosa", le recriminó entonces Falcó, que definió su actitud como "agresiva", aunque la cómica le aclaró que no se trataba de nada "personal" y que sus palabras no fueron con mala intención. Por su parte, Jordi Cruz regañó al grupo: "Vuestras actitudes pésimas os han dividido totalmente".

Finalmente, la actriz no superó la última prueba y el jurado decidió que no podía continuar en el concurso. Asimismo, Alonso agradeció al programa la experiencia y se despidió con buen humor. Tanto es así, que antes de cruzar la puerta de salida le dio un beso en la boca a cada chef.