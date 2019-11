La codirectora de la reposición del musical que inaugura el Teatro de Banderas, premio American Artist

El premio American Artist reconoce la contribución al teatro americano de artistas del más alto nivel, han precisado desde el Teatro del Soho a través de un comunicado.

Otros premiados en ediciones anteriores han sido Eve Ensler, Hal Linden, Moisés Kaufman, Sheldon Harnick, Kathleen Turner, Leslie Uggams, Edward Albee, James Earl Jones, Robert 'Bob' Alexander, August Wilson o la cofundadora del Arena Stage Zelda Fichandler.

Ganadora de un premio Tony, Baayork Lee actuó en una docena de espectáculos de Broadway antes de crear el papel de Connie en 'A Chorus Line'.

Coreógrafa asistente de Michael Bennet en la producción original de este espectáculo, ha dirigido y coreografiado diversas compañías estadounidenses e internacionales: The King and I y Bombay Dreams (giras nacionales); Cinderella de R&H (NYC Opera), Barnum (Australia); Carmen Jones (Kennedy Center), Porgy and Bess y Jesus Christ Superstar (gira europea); Gypsy y A New Brain.

También ha coreografiado los espectáculos Miss Saigon (KC Starlight), Mack and Mabel (Shaw Festival), Animal Crackers, South Pacific, Coconuts, Camelot y Damn Yankees, todos en el Arena Stage de Washington DC.

De igual modo, con National Asian Artists Project (NAAP), suorganización sin ánimo de lucro, promueve la educación y el interés del público y de los artistas de descendencia asiática en el teatro musical, a través de los programas que el proyecto ofrece, como son los musicales Oklahoma!, Carousel!, Hello Dolly! y Oliver!, todos con reparto asiático.

En 2017 ganó el premio Isabelle Stevenson por su compromiso con las futuras generaciones de artistas a través de su trabajo con NAAP y sus programas de educación teatral por todo el mundo.