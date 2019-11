Lantejuela aprueba una modificación de crédito para liquidar su deuda bancaria y ahorrar 15.000 euros

En una nota, el alcalde, Juan Lora (PSOE), ha aclarado que dichos préstamos se liquidan "sin tener que recurrir a ningún anticipo extraordinario, ni nada que se le parezca" pues, "no vamos a cambiar la deuda de sitio", sino que "se va a financiar con el remanente de tesorería". Asegura también que "al desprendernos de esta cantidad de dinero, el Ayuntamiento sigue contando con Tesorería suficiente para no poner en riesgo, ni que sufran retrasos los pagos a trabajadores y proveedores, además de poder cofinanciar programas de empleo o inversiones provenientes de otras administraciones".

Cuando se haga efectivo el pago, el Ayuntamiento de Lantejuela dejará de tener plan de ajuste, "lo que no quiere decir que tengamos vía libre para gastar, tenemos que seguir cumpliendo la estabilidad presupuestaria y el techo de gasto". "Además tenemos que seguir aplicando a nuestro presupuesto de años venideros los pagos pendientes de aplicación que se nos dejó en el año 2011 y que suponían algo más de 1,5 millones de euros -pagos que se realizaron sin tener consignación ni partida presupuestaria- o sea, aquello que vulgarmente se dice facturas en el cajón", ha agregado.

De este modo, el primer edil ha indicado que "una vez todo aplicado, si no hay cambios de normas, tendremos la imagen real de nuestro Ayuntamiento y podremos hacer inversiones con nuestro superávit".

Tras mostrar su satisfacción por lo que se ha conseguido en estos años "sin subir los impuestos a los vecinos", Lora ha recordado "todo lo que se encontró al llegar que se ha ido pagando" y ha subrayado que cuando se haga efectivo este pago "sumará un importe muy cercano a tres millones de euros, además de haber saldado reclamaciones de deudas de más de 800.000 euros, como pedía la empresa del agua ó 2.400.000 euros de denuncias de medio ambiente, aparte de la problemática en las empresas públicas".

"En los momentos que estamos atravesando, donde se ven diariamente publicaciones de subidas de impuestos en muchas poblaciones, que sus alcaldes se ven obligados a hacerlo para salir adelante y que en la mayoría de las ocasiones es fruto de gestiones anteriores nefastas, en Lantejuela hoy día, no existe ese temor", ha agregado antes de matizar que el Ayuntamiento de Lantejuela "hace muchos años que no puede decir esto, pero hoy podemos decir que no le debemos ni un solo euro a nadie".