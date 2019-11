EH Bildu pide el "voto de protesta, rabia y justicia" de la juventud contra "la deriva antidemocrática del Estado"

En ese sentido, ha criticado el "decretazo" aprobado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para poder cerrar páginas web sin la intervención de un juez. A su entender, este tipo de decretos, "promoviendo que la Guardia Civil, sin orden judicial pueda crear webs y redes por cuestiones de orden público, no son sino un paso más en la Ley Mordaza".

"No son sino un medida más para seguir atenanzando a la disidencia política. Ya lo hicieron con las operaciones Araña, o la de los titiriteros, y lo han hecho con toda aquella lectura política que disienta de su orden establecido", ha denunciado.

Ante esa realidad, Oskar Matute ha instado a los jóvenes a que "luchen por sus derechos, que sean desobedientes, que entiendan que quienes gobiernan les están dejando un país en ruinas, un planeta devastado, y ante eso, no vale quedarse de brazos cruzados ni mirar para otro lado", porque si los jóvenes "no hacen valer su fuerza, la fuerza de la juventud que son el presente y el futuro de este país, otros decidirán y seguirán decidiendo por ellos".

Por eso, ha añadido, "para que puedan tener condiciones de vida digna, para que no tengan que buscarse fuera lo que aquí no les damos, para que tengan un mercado laboral que no les convierta en esclavos, y para que tengan, ante todo, un horizonte vital de dignidad, les pedimos que luchen y que se activen y que el domingo voten".

"Les pedimos que voten con rabia, con sentido de justicia frente a las injusticias, que se acuerden de Altsasu y que piensen que lo que se hace contra unos puede revertir contra todos", ha insistido, para advertir de que "la lectura del caso de Altsasu no es una lectura concreta, particular y cerrada para nueve jóvenes de Altsasu, sino un aviso a navegantes para la juventud vasca".

"Frente a eso no cabe el miedo, sino que cabe el voto de protesta, el voto con rabia, y el voto con justicia, y, por eso, les pedimos el voto para EH Bildu", ha concluido.