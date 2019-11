Les Corts debatran les esmenes a la totalitat a pressupostos i llei d'acompanyament el divendres 15 i el dilluns 18

20M EP

Les Corts Valencianes debatran en sengles plens el divendres 15 de novembre i el dilluns 18 les esmenes plantejades per l'oposició a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2020 i a la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, la coneguda com a llei d'acompanyament.