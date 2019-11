10N.- Baldoví demana "continuar empoderant" la Llei de Memòria Històrica després de l'exhumació de Franco

Així ho ha afirmat a Paterna (València), on fa uns dies va començar l'exhumació de la fossa 100 del cementeri en la qual jauen les restes de 25 víctimes del franquisme. Durant l'acte de campanya ha mantingut una conversa amb Maruja Badía, filla de l'enterrador republicà Leoncio Badía.

Baldoví ha reivindicat que "totes les persones que es troben en les fosses de Paterna i en altres de tot el país tornen al seu lloc d'origen i siguen sepultades dignament com mereix qualsevol persona", arreplega Compromís per Paterna en un comunicat.

Més enllà de memòria històrica, ha incidit en la coneguda com a 'llei mordassa', que "alguns es comprometen aquests dies a derogar quan s'ha tingut majoria parlamentària suficient per a poder fer-ho i no han mogut ni una coma".

"En Més Compromís i Més País tenim una cosa molt clara, com ja saben tots els valencians: que no prometem, treballem dia a dia per a millorar la vida de les persones. Per açò volem estar a Madrid, perquè volem traslladar els problemes dels nostres pobles, com els quals hem parlat hui a Paterna, i tinguen la solució que reclamen i mereixen", ha asseverat.

INTU MEDITERRANI

La visita ha comptat amb una reunió informal amb membres de la coordinadora Per la Protecció de les Moles, en relació al projecte del macrocentre comercial Intu Mediterrani en aquesta zona de Paterna.

Baldoví ha defès sobre aquest tema que "la Conselleria ha de recórrer la sentència del TSJCV (Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat)". "Hui estem en el mercat de Paterna precisament per a defendre que el comerç local és el que dona vida a les ciutats, si no les ciutats serien únicament campaments per a dormir", ha advertit.

I ha conclòs, en aquesta línia: "Els valencians i valencianes estem saturats de grans superfícies; no és necessari obrir cap més, les grans superfícies són un model que s'està abandonant en altres països".