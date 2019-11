Aprobada una PNL para instar al Govern a establecer con más celeridad mecanismos para conceder ayudas al alquiler

En concreto, la propuesta pretende instar al Govern a, por un lado, que "establezca con la máxima celeridad un mecanismo que permita la concesión de ayudas de alquiler a las familias que no cumplen el criterio de rentas mínimas recogidas en 2018" y, por otro, a que "solicite al Gobierno en funciones la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que las Comunidades Autónomas puedan regular los precios de los alquileres".

La diputada de Unidas Podemos Gloria Santiago, quien ha indicado que no aceptarían ninguna enmienda, ha destacado que un 30 por ciento de la población no puede pagar un alquiler o no encuentra casa para vivir.

Según ha considerado, "es una vergüenza, inasumible y un maltrato y un abuso" lo que sucede con los precios del alquiler. Así, ha recordado que éstos han subido hasta un 50 por ciento en los últimos años y ha pedido que se presione para que "gobierne quién gobierne, se intervenga en el mercado del precio del alquiler para permitir limitar los precios".

Además, ha señalado que existe "una emergencia habitacional", sobre todo en Ibiza, por lo que ha opinado que "las zonas de más presión poblacional necesitan de un parque público de vivienda y de otras medidas que equilibren la oferta y la demanda, que las protejan del abuso de quienes deciden poner un impuesto al derecho a vivir"

Según ha defendido, la limitación del alquiler debe ir acompañada de otras medidas que ayuden a equilibrar la economía, como el aumento de salarios o alquileres sociales.

OTRAS INTERVENCIONES

Por su parte, desde el PSIB han explicado que las incidencias con la ayudas al alquiler que sufrieron vecinos de Ibiza afectaron también al resto de Islas. "Lo importante aquí es el compromiso de la Conselleria de Vivienda de solventar este problema", algo que ya se ha conseguido, según han considerado los socialistas.

Desde Cs, el diputado Maxo Benalal ha afirmado que el problema de precios en Ibiza es "algo muy grave, pero solucionable" y ha reconocido que "algo hay que hacer" para solventar la situación, detallando varias propuestas.

Desde el PP, el diputado Mariano Juan ha recordado la "clara" necesidad de vivienda, sobre todo en Ibiza, asegurando que en los últimos años se ha sido "incapaz" de hacer nada al respecto, principalmente desde instituciones que estaban dirigidas por gobiernos progresistas, ha dicho.

Juan también ha lamentado que en Ibiza los precios de alquiler son "muy caros" y ha propuesta que las ayudas al alquiler se incrementen hasta los 1.200 euros las ayudas al alquiler. También, ha subrayado la necesidad de combatir la oferta turística ilegal.

Desde el Grupo Mixto han afirmado que el problema de la vivienda es "muy viejo" y han lamentado que haya muchos inmuebles vacíos porque a los propietarios no les sale a cuenta sacarlas al mercado del alquiler. Así, han pedido un cambio en el modelo económico en las Islas para solucionar esta problemática.