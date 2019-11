L'Audiència condemna dos excàrrecs del PP a dos anys i mig de presó pels contractes zombies d'Imelsa

En concret, el tribunal els condemna per ser cooperadors necessaris d'un delicte continuat de prevaricació i un altre de malversació de cabals públics. També els ordena que abonen conjuntament i solidàriament a Divalterra -abans, Imelsa- la suma de 74.968,6 euros, corresponent als salaris indegudament percebuts per Mañez entre els mesos d'abril del 2005 a l'agost del 2007 i el quitament, segons consta en la sentència consultada per Europa Press.

L'Audiència nomena en la seua resolució l'exdiputat provincial i exgerent d'Imelsa Rafael Soler com a autor material dels fets jutjats però aclareix que la seua possible responsabilitat penal està extingida per prescripció, ja que no es va dirigir acció penal contra ell abans que transcorregueren 10 anys.

Segons consta com a provat en la resolució, Mañez va estar contractat com a assessor del grup popular de la Diputació de València en el període 1999 a 2003, durant el qual va treballar d'assessor del també diputat Huguet.

Després de les eleccions municipals de maig del 2003, Mañez va cessar. Tots dos dos eren companys del mateix partit polític i veïns de Quartell, en la corporació municipal dels quals Huguet exercia el càrrec d'alcalde i Mañez de regidor. Tenien negocis en comú i els unia una relació d'amistat.

Amb la finalitat de esquivar la llei, perquè Mañez poguera seguir exercint de facto les funcions d'assessor o similars d'Huguet, el primer va contactar amb Soler perquè Imelsa li contractara simulant que la contractació era de Coordinador de Brigada Forestal però amb la intenció que no exercira funcions com a tal, sinó que seguira exercint com a assessor.

Així, Mañez, una vegada va cessar com a assessor al juliol del 2003, va ser contractat a l'agost per Soler com a Coordinador de Brigades Forestals d'Imelsa encadenant diversos contractes fins a fer-ho indefinit.

En realitat, Mañez mai va treballar com a Coordinador de Brigades i va seguir realitzant per a Huguet les mateixes funcions que exercia en l'anterior legislatura, burlant així la llei. D'aquesta manera, cobrava tots els mesos el sou corresponent a Coordinador sense realitzar aquestes funcions, fins que va ser acomiadat a l'agost del 2007 pel nou gerent d'Imelsa després de cobrar 61.626,7 euros en concepte de salaris entre els mesos d'abril del 2005 a agost del 2007 i rebre 13.341,9 euros en concepte de quitament.

Els magistrats recorden en la seua resolució que entre les funcions d'Imelsa es troba principalment el desenvolupament local de municipis i la coordinació de les brigades forestals provincials. La totalitat del pressupost té el seu origen en els fons públics de la Diputació.