Sahuquillo (PSOE) apela a la gente "sensata y moderada" de Cuenca "para frenar a la ultraderecha

Así ha pedido en Santa Cruz de Moya el voto "masivo" para Pedro Sánchez con el objetivo de contar con Gobierno de España "fuerte y estable" que permita poner en marcha medidas contra la despoblación como está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sahuquillo, que ha participado en un multitudinario encuentro comarcal celebrado por el PSOE conquense en esta localidad de la Serranía de Cuenca junto a candidatos y candidatas al Congreso y al Senado, ha recordado que hay una diferencia "palmaria" entre cómo afrontan los problemas del reto demográfico la derecha y la izquierda.

"El PP cerraba colegios en el medio rural e intentó hacer lo mismo con las urgencias nocturnas, despedía médicos y docentes, y recortaba en el sistema de la dependencia", ha señalado el candidato socialista, frente a un Gobierno como el de García-Page que "lo primero que hizo al llegar al Ejecutivo regional fue recuperar los servicios públicos destrozados por Cospedal".

NINGÚN PROGRESISTA SIN VOTAR

Por otro lado, el secretario general de los socialistas conquenses ha apelado a la gente sensata y moderada de esta tierra "para frenar a la ultraderecha, porque no podemos permitir que haya un diputado extremista por la provincia de Cuenca".En este sentido, Sahuquillo ha destacado que "cada voto que no vaya al PSOE, acercará un Gobierno que dependa de Vox", por lo que "no puede quedarse ningún progresista sin votar".

De su lado, la candidata al Senado, Carmen Torralba, ha criticado que la derecha financie "campañas sucias para desmovilizar a la izquierda", poniendo como ejemplo que "en abril sufragaron sus actos con la caja B y ahora la prensa destapa que pagan dinero para que la gente del PSOE no vaya a votar, pues les va a salir mal".

Torralba ha explicado que el medio rural necesita una PAC que beneficie a los jóvenes y a las mujeres, tener unos servicios a la altura, tener escuelas rurales, tener una buena conexión digital, "aquí en Castilla-La Mancha todavía recordamos los recortes de Cospedal".

En este acto también ha intervenido la número dos al Congreso, Gracia Canales, quien asevera que tenemos que ir a votar por los que ya no pueden hacerlo, "porque en más de 40 años no se pudo realizar por culpa de una dictadura y sobre todo por aquellas mujeres que lucharon para conseguir este derecho".

Ambas candidatas socialistas han agradecido a los compañeros de Santa Cruz de Moya el homenaje que han hecho a las 13 rosas, unas mujeres que han sido insultadas recientemente por la ultraderecha, "algo que los socialistas no vamos a permitir".