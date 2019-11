Samuel Gómez expone desde el día 9 en La Madriguera de Papel 'Palin Dromein', "una vuelta a atrás para empezar de cero"

Según ha explicado el propio artista a Europa Press, el nombre de la exposición, 'Palin Dromein', es en griego palíndromo, o lo que es lo mismo una palabra o frase que se lee igual en un sentido que en otro. "Significa volver a ir a atrás", ha remarcado.

"La exposición versa sobre eso. No he utilizado pinceles al uso, sino estampaciones o he plasmado diferentes texturas", añade el artista, para agregar que lo ve como pinturas rupestres pero contemporáneas, en las que vuelve a atrás olvidando todo lo que se ha hecho hasta el momento para empezar de cero.

Serán alrededor de siete cuadros que no representan una idea concreta y en los que ha intentado representar varios hechos a la vez. "Técnicamente he intentado que no sean pinceladas sobre pinceladas y son un conjunto al igual que hacían en las cuevas de Altamira donde representaban un hecho o una acción como la caza".

IR A LO MÁS SENCILLO

En este sentido, Gómez ha insistido en que la única temática de la exposición es la técnica, algo que es la primera vez que hace con la intención de ir a lo más sencillo ya que siempre ha pintado brochazos con pinceles o brochas intentando sacar varias capas.

"Si se ve en la exposición cuadros de diferentes épocas, con una diferencia de dos o tres meses hasta ahora, se puede apreciar que los más antiguos son más complicados con más colorido, superposición de planos y profundidad hasta intentar llegar a la máxima simpleza", ha argumentado.

Para ello ha utilizado varios tipo de materiales, desde cartones sobre los que ha pintado encima, espátulas o trapos. "Hay muchísima experimentación porque he pintado más de 100 cuadros en tres meses buscando la finalidad que yo quiero hasta que he podido lograr el resultado final".

"Lo que he venido haciendo ha sido, sobre todo, superposición de capas: pintura, óleo, pincelada tras pincelada hasta conseguir el color, la textura, el brillo y el efecto que quería conseguir y ahora es simplemente sencillez para con lo mínimo expresar lo máximo", ha concluido.