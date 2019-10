Geroa Bai dice que Navarra se juega en las elecciones tener "voz propia" en Madrid

La cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, María Solana, la candidata al Senado Esther Cremaes y la portavoz en el Parlamento foral y líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, han intervenido en un acto en la sede pamplonesa de Geroa Bai al que han asistido también el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Manu Ayerdi, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, además del parlamentario foral Koldo Martínez, recientemente elegido como senador autonómico.

María Solana ha afirmado que "Navarra no puede seguir estando en boca de lideres políticos de PP, PSOE, Ciudadanos o de Vox como un simple objeto, moneda de cambio, condición o medida de chantaje como ha ocurrido demasiadas veces en los últimos meses" y ha afirmado que Geroa Bai tiene que "recuperar la voz" en el Congreso.

"Geroa Bai tiene que estar en Madrid porque nuestra manera de hacer política es otra, porque lo hacemos de manera responsable, porque hemos demostrado tener capacidad de diálogo y de acuerdo", ha defendido.

María Solana ha afirmado que esta nueva convocatoria electoral se debe a la "incapacidad manifiesta de unos políticos que no han estado a la altura" y ha dicho que "hoy y ahora es el momento de reivindicar la política, una política responsable y que de verdad se preocupe por los intereses de la ciudadanía de Navarra, que es lo que nos compete".

Por su parte, Uxue Barkos ha afirmado que "nos jugamos mucho el 10 de noviembre, nos jugamos la estabilidad en momentos difíciles y nos jugamos la posibilidad de tener una voz propia" en el Congreso y reforzar la de Koldo Martínez en el Senado.

La líder de Geroa Bai ha defendido que "Navarra aporta desde su mayoría progresista, aporta desde su propia identidad en pluralidad aquello que se ha convertido en un modelo perfectamente transportable al conjunto de la política del Estado, pero sobre todo Navarra aporta, con su capacidad de trabajo y su apuesta rigurosa, la capacidad de que ante estos tiempos difíciles y cambiantes seamos un equipo capaz de hacer frente a los embates más duros". "Eso ha demostrado Geroa Bai en estos años", ha asegurado.

Además, ha señalado que "no hay voto útil, hay trabajo capaz, inteligencia política y generosidad, y en eso nos vamos a afanar". "Estamos para trabajar, para hacerlo con fuerza, con ilusión, con capacidad, para no engañar nunca a la ciudadanía sino con las ilusiones, que no son cielos a asaltar, sino realidades a construir, el interés general, una sociedad más justa", ha destacado.

Por su parte, la candidata al Senado Esther Cremaes ha mostrado su apuesta por "defender el autogobierno, cuando estamos viendo cómo de manera manifiesta hay un afán de recentralizar el Estado". "Los partidos de la derecha quieren volver a recentralizar y sin empacho están diciendo que quieren revertir competencias como sanidad o educación. Vamos a estar firmemente decididos en la defensa del autogobierno, porque nos proporciona las herramientas para ahondar en las necesidades de las personas", ha asegurado.