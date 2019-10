Tensa entrevista de Susanna Griso a Laura Borràs, portavoz de JxCat: "Me llamo Griso, no 'Grisu'"

Pocas cosas son más desagradables para un espectador de televisión que cuando varias personas hablan al mismo tiempo y se solapan produciendo un sonido ininteligible. Bien, pues buena parte del cuarto de hora de conversación que han mantenido Susanna Griso y Laura Borràs, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, ha transcurrido entre interrupciones mutuas y largas evasivas como respuesta.

La conversación ha empezado a torcerse desde el minuto uno. Preguntada por una intervención de Torra, Borràs ha contestado "Yo ya he hablado, ya he comentado estas declaraciones", evitando responder a la pregunta original.

El intercambio se ha ido tensando poco a poco. Tras preguntar Susanna sobre quien va a pagar los destrozos producidos por los disturbios, Borràs ha respondido con otra pregunta. “¿Quien paga los años de cárcel a quienes ha los que han sido condenado nuestros líderes sociales y parte de nuestro gobierno legítimo?", ha replicado. “Estamos hablando de desperfectos, muy bien, hay quienes los considera violencia, lo que es violencia es el sabotaje sistemático a que el Estado español ha sometido a Cataluña”, ha añadido Borràs.

La conversación seguía entre cortes mutuos, más parecida a dos monólogos que a una entrevista. “Yo soy una persona del mundo universitario. Me gustaría que las palabras se utilizaran con precisión”, ha lanzado Borràs a propóstio de las huelgas universitarias. "Me parece que vemos imágenes distintas”, le ha contestado Griso sobre los disturbios, de los que la portavoz solo ha valorado la "violencia policial".

Señora Borràs, echo en falta una mención a los 289 agentes heridos”, le ha reprochado Susanna. “Señora Griso, no se equivoque yo estoy con todos los heridos así que no me atribuya a mi una falta de empatía”, ha replicado Borràs. ¿Usted sabe si el policía agredido ha sido agredido por jóvenes violentos?, le ha espetado la portavoz. “He visto imágenes”, ha contestado la periodista. “Yo también he visto imágenes, ha contrarreplicado Borràs en una conversación que ya era casi ininteligible.

La propia Griso, cuyo apellido ha pronunciado Borràs como 'Grisu' durante toda la entrevista, ha subrayado la falta de entendimiento entre ambas. "Usted sabe que yo respeto su opinión y me encanta entrevistarla pero no nos ponemos de acuerdo ni en mi propio apellido, porque me llamo Griso y no 'Grisu', pero bueno, le agradezco mucho que me lo cambie”, ha espetado la presentadora.

Borrás se ha excusado en el idioma: “La o en catalán es átona y se pronuncia 'Grisu'”. “Si usted me lo quiere catalanizar me parece muy bien”, ha contestado la periodista. “De ninguna manera, yo le llamo como usted quiera que la llame. Llámeme a mi Borràs [pronunciado 'Burrás'], que yo sí me llamo Borràs en catalán", ha zanjado la política catalana.