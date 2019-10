El barbero de Abascal, a Susanna Griso: "Está claro que la barba de Pablo Iglesias no ha pasado por esta peluquería"

Se llama Elvis, es inmigrante cubano y es, según ha dicho literalmente Santiago Abascal a través de sus redes sociales, "uno de los pocos tipos a los que les confío el cuello". El líder de Vox reveló el martes uno de sus secretos mejor guardados: la identidad del hombre que está detrás de su característica barba.

Una reportera de Espejo Público se ha plantado en el local que regenta y ha entrevistado a Elvis, que ha desgranado los detalles de su relación con Abascal y también ha analizado el estilismo de algunos de los políticos españoles más destacados.

“Hablamos lo justo”, ha dicho el peluquero sobre el líder de Vox. De sus políticas migratorias ha afirmado que “No es que lo vea como una persona racista, ni mucho menos" sino que "está de acuerdo con el que viene a trabajar”.

Elvis ha dado detalles sobre el nuevo estilismo de Abascal. “La quería más corta, más redondeada y menos picuda”, ha dicho sobre la nueva barba del líder de Vox. “Es un personaje público que debe ir lo más presentable posible”, ha añadido.

Elvis asegura recibir en su barbería a más políticos y famosos pero prefiere "no revelar" su identidad, al igual que tampoco ha querido mojarse sobre sus preferencias políticas. “A mi me gustan todos, todo el que vaya a hacer lo mejor para España. Yo no opino de política”

“Está claro que la barba de Pablo Iglesias no ha pasado por las manos de esta peluquería”, ha dicho el estilista en referencia al vello facial del secretario general de Podemos. “A mi particularmente la barba de Pablo Iglesias no me gusta nada”.

De la barba de Pablo Casado ha dicho que “es una persona que su cara si está afeitado se le ve muy joven” y ha añadido que volvió de vacaciones con una barba quizá algo descuidada. “Uno puede llevar la barba más larga, más corta, pero si es verdad que se debe degradar un poco de arriba y de abajo”.

Del expresidente Mariano Rajoy ha opinado que "es una persona que no es joven y quizás le quedase mejor una barba corta, algo que le rejuvenezca, o afeitarse”. Sobre Felipe VI ha sido escueto. “El Rey es el Rey y la barba que lleve para mi está bien”.

Los colaboradores del programa han metido en la llaga y le han preguntado, como cubano que es, su opinión sobre Fidel Castro. “Lo mejor que me puede haber pasado es no haberle afeitado nunca la barba a Fidel Castro”, ha concluido.