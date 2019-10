Cineuropa programa 200 películas, 19 de ellas de estreno, y premia a Emma Suárez, María Vázquez y Rita Azevedo

Así lo recoge la programación completa de Cineuropa 2019, que se ha presentado este jueves en Santiago, en un acto en el que se ha reiterado la vocación de la cita de explorar la mirada femenina y el papel de la mujer en el cine, así como la diversidad de perspectivas.

La sección oficial estará compuesta por 103 películas, divididas en cinco categorías -Europea, Panorama Internacional, Docs Cineuropa, Latidoamericano y Animaeuropa, que se estrena este año-, mientras que las restantes, hasta rozar las 200, se dividirán en secciones paralelas, que recordarán trayectorias como las de Agnès Varda, Chantal Akerman o Jonas Mekas y analizarán cuestiones de actualidad como el cambio climático o el feminismo. Un total de 17 títulos serán gallegos, entre los que se sitúan los estrenos de cintas como 'Arima', 'Longa Noite' o 'Eroski Paraíso'.

Como es tradición, este año volverá a celebrarse el clásico maratón de cine, que será el 22 de noviembre bajo el título 'O mundo contra min', centrándose en la figura del antihéroe, con cintas como 'El crack' y 'El crack dos', de José Luis Garci, 'Jesus Shows you the way to the highway', de Miguel Llansó, 'Tank girl', de Rachel Talalay o 'The man who killed Hitler and the bigfoot', de Krzykowski.

El festival se abrirá el 7 de noviembre en el Teatro Principal con una gala de inauguración en la que se entregará el premio Cineuropa a la actriz gallega María Vázquez, tras lo que se proyectará la película 'Ema', de Pablo Larraín, integrante de la categoría Latidoamericano.

(Habrá ampliación)