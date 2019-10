Ayuntamiento de Bilbao acusa a Uber de aterrizar en Bilbao "con nocturnidad y alevosía"

La plataforma de movilidad Uber ha anunciado que ha comenzado este jueves a prestar servicio en Bilbao con su aplicación UberX, la de solicitud de vehículos de alquiler con conductor (VTC) para transporte urbano.

Affonso Gil, que ha abandonado unos momentos el pleno que se desarrolla este jueves en Bilbao para realizar una reacción "de urgencia", ha informado de que el Ayuntamiento recibió, a las 20.30 horas, un e-mail de un responsable de Uber España para anunciar el comienzo de sus operaciones en la capital vizcaína con 20 licencias.

El concejal ha asegurado que el Consistorio tiene "muy claro" su postura al respecto, y, aunque el de Bilbao no es un Ayuntamiento "insumiso" y respetará "las leyes establecidas", existe una ordenanza aprobada por la que "todo aquel que quiere operar" en la villa "haciendo servicios complementarios a los que presta el taxi, lo podrá hacer".

Sin embargo, ha advertido de que quien "quiera hacer el mismo servicio, tendrá problemas". "No queremos en Bilbao problemas de convivencia, coches que vayan dando vueltas soltando humos cuando el servicio del taxi ha hecho un esfuerzo y hoy tenemos la ratio de coches eléctricos por habitante más importante de España", advertido.

DECRETO

El responsable de Movilidad y Sostenibilidad se ha dirigido a "aquellos que quieren venir y lo han hecho con nocturnidad y alevosía, que, desde luego, no nos parecen las formas adecuadas". Además, ha recordado que se encuentra "en ciernes" un decreto del Gobierno Vasco "que regulará específicamente las condiciones de operación de las VTC".

Por ello, ha transmitido "un mensaje de tranquilidad" y se ha dirigido a "quienes nos avisaron 'de aquella manera' ayer, que la ley pondrá y quitará razones" pero el Ayuntamiento "va a estar con el sector con el que convivimos y hemos establecido estrategias de futuro para el tránsito por la ciudad". "Bilbao tiene un transporte público calificado como el mejor de España, según la OCU, y en él está el del taxi".

Alfonso Gil ha recordado que la última "modificación de la ordenanza del transporte público humano de personas viajeras en autobuses y turismo en Bilbao" establece que el taxi "no se puede coger en Bilbao a demanda" sino en parada.

"Y, hasta el día de hoy, y que yo sepa, Uber no tiene paradas en Bilbao. Evidentemente, si no tiene paradas, no tendrá posibilidad de operar, pero vamos a verlo", ha dicho. Según ha puntualizado, la VTC tradicionales que, hasta ahora operaban en Bilbao, "tienen una base y se desplazan y precontratan desde su base".

PARAGUAS NORMATIVO

Además, ha confiado en que el decreto del Gobierno vasco se apruebe con celeridad para "dar un paraguas normativo que lleve a calrificar alguna situación que puede ser malinterpretada". Este, según ha apuntado, debe incluir las condiciones de precontratación de media hora de las VTC para evitar "problemas de convivencia".

Para Gil, lo que quiere hacer Uber es "competir con el taxi, y eso no se puede permitir, porque genera mala convivencia". Por ello, ha reiterado que "si quieren hacer servicios complementarios a los que presta el taxi, bienvenidos sean" pero no "si lo que quieren hacer es el mismo servicio del taxi en unas condiciones distintas".

El concejal bilbaíno ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad a todo el mundo" y ha añadido que "no se puede alterar es con un anuncio que se hace con nocturnidad y alevosía".