Luis Tosar y Carlos Blanco protagonizarán 'Los Favoritos de Midas', la nueva serie española de Netflix

Marta Belmonte ('Gente que viene y bah', 'Isabel'), Willy Toledo ('El otro lado de la cama', '7 vidas'), Marta Milans ('Vergüenza', 'El embarcadero'), Carlos Blanco ('Volver', 'Fariña') y Bea Segura ('Hierro', 'Hospital Central'), completan el reparto principal de la ficción escrita por Mateo Gil y Miguel Barros.

Ambientada en el Madrid actual, Los Favoritos de Midas está inspirada en el relato corto de Jack London 'The Minions of Midas' (publicado en 1901), en el que un gran empresario sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán a una persona al azar en la fecha señalada y añadirán una nueva víctima periódicamente hasta conseguir su objetivo. ¿Cuántas muertes será capaz de cargar sobre sus hombros?

El propio Gil y Oskar Santos dirigirán la serie que está producida por Nostromo Pictures y que, según ha informado el servicio de streaming en un comunicado, tiene previsto su estreno a nivel mundial en Netflix durante el próximo año.