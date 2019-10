La Mancomunidad del Este no verterá sus residuos en Valdemingómez

El Ayuntamiento de Madrid le da la espalda a la Mancomunidad del Este. Los 31 municipios que comprenden esta región madrileña tendrán que buscar un nuevo destino a las 230.000 toneladas de residuos que están a punto de rebasar sus vertederos.

El Partido Popular, que minutos antes de la intervención defendía su apoyo a la iniciativa por una cuestión de "responsabilidad", ha dado un giro de última hora siendo el primero en abstenerse. Ciudadanos ha vuelto a desmarcarse de su socio votando a favor de la propuesta que ha traído al Pleno el grupo Más Madrid para que, efectivamente no lleguen los residuos a Valdemingómez. Así con las abstenciones de PP y Vox y los votos a favor de Cs, Más Madrid y PSOE, la ciudad de Madrid le retira su ayuda a la corona metropolitana.

El texto que se ha aprobado esta tarde, incluye dos enmiendas propuestas por la oposición. Por un lado, a petición del PSOE, se insta al gobierno de Martínez-Almeida a aplicar la estrategia municipal de residuos 2018-2022 y a que elabore un informe técnico para evaluar las consecuencias sobre la salud pública y el Medio Ambiente que supondrían la llegada de los residuos adicionales.

También se ha acordado que los municipios de Arganda del Rey y de Rivas-Vaciamadrid renueven sus planes de gestión de residuos, tal y como reflejaba la enmienda mixta entre Cs y Más Madrid.

"Madrid no se puede desentender de su corona metropolitana ni del resto de la Comunidad de Madrid. Hay un problema grave de residuos en el ámbito regional y si no hay otra solución que Valdemingómez, este Ayuntamiento de Madrid tendrá que plantearse hacer ese ejercicio de responsabilidad", afirmaba esta mañana el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida.

Sin embargo, minutos después, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunciaba la abstención del PP en la iniciativa por la falta de consenso en la sala. Eso sí, los populares insisten en que ninguno de los grupos ha dado una alternativa a este problema y que al final será la Comunidad de Madrid la que acabe decidiendo por ellos.

Para Más Madrid no caben alternativas. Su portavoz Rita Maestre ha sido contundente: "No puedo entender cómo alguien puede proponer con tranquilidad que el problema de la Mancomunidad del Este lo resuelva la ciudad de Madrid a cambio de dinero. El problema de los residuos no es una cuestión de dinero sino de sostenibilidad medioambiental y de calidad de vida de los vecinos", ha declarado ante los medios.

Según fuentes del Consistorio, además de tender la mano a los pueblos vecinos Madrid saldría aventajado en un futuro. Pues por permitir que traigan sus residuos a la ciudad, éstos pagarían al Ayuntamiento 30 euros por tonelada y serían devueltas en menos de un año sin ningún coste. "Esto no es una cuestión de contraprestaciones, si se llegara a producir es una cuestión de responsabilidad de la ciudad de Madrid con la Comunidad de Madrid y con su corona metropolitana", ha explicado el alcalde.

Los vecinos de Valdemingómez han ganado esta batalla. Pese a que el Ayuntamiento de Madrid "adoptaría todas las medidas necesarias e imprescindibles para que los vecinos no sufrieran ningún tipo de prejuicio" -ha dicho el alcalde- la realidad es que éstos ya "cargan con una incineradora, vertederos ilegales, además de problemas de seguridad", apunta Más Madrid.

Aun así el debate podría volver a la mesa. La Comunidad de Madrid-competente en esta materia- podría declarar el estado de emergencia y decidir, como ha dicho el alcalde, que Valdemingómez acoja los residuos.