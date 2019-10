Bandas de swing zombis, performances y maquillaje en las plazas de abastos de Murcia este jueves con motivo de Halloween

La idea es potenciar el comercio en las plazas de abastos en la víspera de Todos los Santos haciéndolas más atractivas para todos los públicos con bandas de swing que harían resucitar a los muertos, performances y caracterización para los más pequeños y atrevidos, según ha declarado, Juan Fernando Hernández, el concejal de Comercio, Mercados y Vía Pública.

Las actuaciones tendrán lugar en las plazas de abastos del Cabezo de Torres a las 11.00 horas, Verónicas a las 12.00 horas, Vistabella a las 13.00 horas y Saavedra Fajardo a las 13.45 horas.

Las actividades incluirán una performance a ritmo de swing de ultratumba, con la música en directo de The Market Square Band, The Abastos y The Marching Swing Band, además de maquillaje para niños.

Para terminar el día, se proyectará, a las 19.00 horas, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal el corto 'Alicia' de Daniel M. Caneiro, quien ha sido reconocido como director promesa en la Blood Red Carpet 2017 del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.

'Alicia' ha sido nominada al Méliès y seleccionada por las BIFFF Obscure Nights para ser proyectada en once salas de cine de Bélgica antes del estreno de La Monja, del universo Expediente Warren.