Ferides una dona i una xiqueta de sis anys en l'incendi d'una casa a Castellar

El foc s'ha iniciat sobre les 13.50 hores en l'interior d'aquest domicili del carrer Campana de Castellar, on es trobaven la dona i la menor d'edat, segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

A conseqüència de l'incendi, les dos han resultat afectades per inhalació de fum. Fins a l'immoble s'han mobilitzat un Suport Vital Bàsic (SVB) i un Servici d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) per a assistir les ferides.

Posteriorment, tant la dona com la xiqueta han sigut traslladades en ambulància a l'Hospital La Fe de València per a rebre assistència per inhalació de fum.