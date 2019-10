IU presenta 15 enmiendas a las ordenanzas fiscales de 2020

En concreto, en la tasa por expedición, reproducción y tramitación de documentos y expedientes administrativos municipales, sobre la situación de las tarifas en el asimilado al régimen de fuera de ordenación, consideran que "no existe ningún argumento para justificar una bajada".

En las tarifas por las declaraciones responsables, autorizaciones administrativas y licencias de actividades para el control urbanístico medioambiental, de seguridad y salud pública de establecimientos e instalaciones y desarrollo de actividades o servicios, creen que "no existe ningún argumento para justificar una actualización con un decremento del 15% lineal".

En la tasa por prestaciones de servicios y realización de actividades a cargo del área de Seguridad, Movilidad, Transportes y Vía Pública, se añade un nuevo supuesto de hecho imponible, con motivo de la realización de la actividad administrativa consistente en efectuar pruebas de sangre u otras que procedan sobre la detección de alcohol y/o drogas, a petición del interesado.

Al respecto, desde IU piden añadir al final "y siempre que el resultado de tal actividad administrativa no resulte contrario a las pruebas que se intentan contrastar", porque han apuntado que "no puede gravarse la acción encaminada a la defensa por una presunción que resulta de un fallo en la prueba no imputable al interesado, y que por ello mismo debe contrastar".

Igualmente, en la tasa por licencias urbanísticas y actos de control o comprobación de declaración responsable de obras, en relación con las tarifas de edificaciones de nueva planta, ampliación de edificios preexistentes y construcciones, instalaciones y obras, creen que "no existe ningún argumento para justificar una actualización con un decremento del 6,25% lineal".

"BENEFICIAR A LAS GRANDES SUPERFICIES"

Por otra parte, han expuesto que con las tarifas sobre estacionamiento de vehículos de clientes ubicados en polígonos industriales se pretende "beneficiar a las grandes superficies, que son las que necesitan de zona de aparcamiento para más de 20 vehículos, con un decremento del 50%, en perjuicio del pequeño comercio, autónomos y pymes".

En la tarifa de visitas a los museos y monumentos municipales, en la que se elimina la gratuidad en la visita todos los jueves del año en franja horaria de 18,00 a 20,00 horas, IU ha señalado que "aunque se pueda compartir la justificación técnica, no es menos cierto que constituye un aliciente para el turismo, propiciando la visita vespertina y por tanto la pernoctación".

Asimismo, sobre la eliminación del régimen de acceso excepcional de los estudiantes del sistema educativo español y el acceso gratuito de los mayores de 65 años a dichos espacios, han indicado que "existe el precedente de la gratuidad para los residentes en Córdoba", por lo que "nada obsta a la aplicación del supuesto a las personas estudiantes del sistema educativo español, cuyo turismo cultural hay que potenciar y que gozan de menor poder adquisitivo por regla general al encontrarse estudiando", a lo que han agregado que "la barrera económica es también el motivo de excluir a los mayores de 65 años".

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, con un decremento de un 3% con redondeo por defecto y el tipo queda fijado en el 1,18%, han expresado que "el tipo de propiedad latifundista en la ciudad determina que un decremento en el tipo no siga el criterio de capacidad económica establecido en la Constitución".

Sobre las bonificaciones en dicho impuesto para familias numerosas, han abundado en que "con la actual redacción se están contrariando los principios de capacidad económica y progresividad fiscal reconocidos en la Constitución Española".

"EL USO DEL COCHE SE BONIFICA"

Respecto a las exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, han manifestado que "con la actual redacción se elimina la distinción entre vehículos híbridos y vehículos eléctricos, y por tanto se elimina la bonificación progresiva en función de la menor contaminación que provoca el uso de una u otra clase de vehículo".

Y en las cuotas tributarias con decremento del 2,5% a los turismos en dicho impuesto, han sostenido que "con la actual redacción la bajada es inapreciable por vehículo y año -en el mejor de los casos seis euros, aproximadamente-, pero se traslada el mensaje de que el uso del coche se bonifica, en vez de penalizar los efectos contaminantes sobre la salud que provoca, en un momento de lucha generalizada por el cambio climático".

En relación con la base del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), consideran que "no se justifica un decremento del 10% en un impuesto que genera notables ingresos, lo que provocará un descenso susceptible de cuestionar el equilibrio presupuestario".

En cuanto a las bonificaciones en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, han detallado que "la anterior redacción trataba de atender al criterio de capacidad económica bonificando aquellos supuestos en los que la modestia de la vivienda por lo que a su valor catastral se refiere y las circunstancias recogidas de convivencia con el causante y transmisión familiar, la sucesión mortis causa podía convertirse en una situación perjudicial para el heredero necesitado de vivienda".

Sin embargo, desde IU han advertido de que "en la redacción propuesta para 2020 se trata de una suerte de continuidad con la gratuidad de las sucesiones, lo que desde el punto de vista del mantenimiento de los servicios públicos y del criterio de capacidad económica reconocido por la Constitución es insostenible", entre otros aspectos sobre los avisan en sus enmiendas.