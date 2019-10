La Generalitat afirma que les ajudes a Air Nostrum "van complir els requisits i són similars" a altres de la UE i el BEI

Així ho han asseverat fonts de l'administració autonòmica davant l'obertura d'investigació oberta per la CE després de la denúncia de Ryanair sobre les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana "per al desenvolupament d'un projecte estratègic de caràcter sostenible en el sector aeri, en el marc de l'establiment del pla d'acció per a la transformació del model econòmic valencià".

Sobre aquest tema, des del departament d'Hisenda han subratllat que les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana a Air Nostrum per a fomentar la renovació de la seua flota d'aeronaus per altres més sostenibles mediambientalment troba "fonament jurídic en el Reglament (UE) n °651/2014 de la Comissió, de 17 de juny del 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles i la resta de normativa europea, i compleix amb els requisits exigits en aspectes tals com: l'efecte incentivador, la intensitat i imports d'ajuda concedida, el càlcul dels costos, la finalitat de la mateixa, etc".

Detallen que el projecte d'Air Nostrum es va presentar i va ser considerat pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) com a susceptible de ser finançat, a causa del caràcter mediambiental del mateix, la qual cosa mostra que està alineat amb els objectius d'inversió que fomenta la Unió Europea. A més, apunten, les subvencions a Air Nostrum "han sigut avalades per la Intervenció General i l'Advocacia de la Generalitat i la Unitat d'Ajudes d'Estat".