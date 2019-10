El Festival de Cultura Joven 'Artefacto 2019' llenará Logroño de actividades del 7 al 17 de noviembre

En este acto ha estado acompañada por Piedad Valverde, responsable del Área de Cultura Joven del Ayuntamiento, y de algunos de los artistas que van a protagonizar esta edición: Sofía Moreno, Paula Oestreicher, Daniel Sabiti, Adrián Barquín, Elena Liquete y Marta Ramírez.

"El Festival de Cultura Joven ARTEFACTO es ya una cita y una referencia cultural en la ciudad de Logroño que tiene como principal finalidad la promoción de la cultura juvenil en todas sus facetas", ha señalado la concejala Elizabeth Peltzer.

"Se trata -ha añadió- de una muestra única de las expresiones artísticas de la juventud logroñesa compuesta por todo tipo de iniciativas. Aquí caben las propuestas de las Asociaciones Juveniles, de Colectivos Culturales, de Entidades e Instituciones y de artistas individuales".

Exposiciones, talleres, recitales poéticos, mesas redondas, conciertos, presentaciones de libros, cine, debates, teatro y arte en la calle son algunas de las disciplinas artísticas que están representadas en este festival de referencia cultural juvenil que se constituye en un gran escaparate para los artistas jóvenes.

El festival Artefacto se inaugurará el jueves 7 de noviembre, a las 19:00 horas, en la Gota de Leche con la exposición 'Alium', del diseñador de interiores Adrián Barquín, en la que se muestran muebles y otras piezas a las que se les ha dado una segunda vida mediante su restauración artesanal dotándoles de una personalidad y exclusividad que no tenían.

El Festival contará también con otra cinco exposiciones: 'Nómade', de ilustraciones de Sofía Moreno (del 4 al 30 de noviembre en la Universidad Popular de Logroño); 'Por narices', de alumnos del IES Batalla de Clavijo ( del 4 al 15 de noviembre en la sala pequeña de la ESDIR); 'Proyecto Deseo' del colectivo artístico-literario de Logroño 'El hombre que fue jueves' (del 5 al 16 de noviembre en la sala de exposiciones de la Fundación Cajarioja-Bankia Gran Vía); 'Con mucha imaginación', de los trabajos del taller impartido por Asier Biota (del 15 al 18 de noviembre en La Gota de Leche); y 'Costumbrismo', la exposición interactiva de fotografía de Paula Oestreicher ( del 8 al 30 de noviembre en La Gota de Leche), un retrato espontáneo de la juventud de hoy en día.

El jueves, a las 20:30 horas, la fiesta de inauguración de Artefacto correrá a cargo de once mujeres poetas que presentarán el fanzine 'Ella, poema'. Tras la presentación de este poemario habrá un recital poético de las autoras Bárbara Valderrama, Celia Uruñuela, Isabel Logroño, María Solá, Marta Ramírez, Nahikari Buzunáriz Vigor, Nerea Ferrez, Lucía Zapatero Yécora, Pandora, Thammar y Violeta Arana, coordinado por Marina Montes de NeoProject. Como fin de fiesta se contará con la actuación del rapero Alpha.

Con estos actos arrancan diez días de actividades culturales que contarán también con arte en la calle. En esta edición tendrá lugar 'Ebromural', en el que Chavolar y Andrés Valdovinos realizarán, del 8 al 10 de noviembre, un mural en el parque del Ebro para completar un encargo de la Unidad de Medio Ambiente; y Andrea Btoy, artista reconocida internacionalmente, se encargará de plasmar, del 11 al 16 de noviembre , la imagen de María de la O Lejárraga en un medianil del Casco antiguo de Logroño. El proceso será seguido y reportajeado por la artista Sofía Moreno y servirá de base a una exposición.

En el primer fin de semana de Artefacto destaca la exhibición (el viernes 8, a las 19,30 horas, en la Gota de Leche) de un capítulo de la serie de internet Dkadencia de Daniel Sabati y Daniela Debreda; un thriller cómico sobre las vidas y prioridades de diferentes personajes que habitan en las calles logroñesas. Durante esta jornada, la Gota de Leche acogerá también, tras la presentación, a las 20,30 horas, de la exposición fotográfica de Paula Oestreicher actuará la banda rockera Türbot.

El sábado 9 de noviembre, de 10 a 15 horas, se inicia el itinerario 'Ilustres desconocidos: Luis Barrón', un recorrido guiado por la ciudad a cargo del colectivo enBlanco, que se inicia en la Gota de Leche y finaliza en Bodegas Franco Española para conocer edificios tan emblemáticos de este arquitecto como el antiguo matadero municipal (hoy Casa de las Ciencias), el edificio del Ateneo riojano, Bodegas Franco Españolas, la Gota de Leche, la Fábrica de Tabacos (ahora biblioteca, Parlamento de La Rioja y sala Amós Salvador) y el instituto Sagasta.

En La Gota de Leche, durante esta jornada, se llevarán a cabo además un amplio programa de actos, que recoge, entre otras propuestas, el torneo Yu-Gi-Oh de este juego de cartas coleccionables (a las 11 horas); el torneo del juego Minas de Moria ( a las 17,30 horas); la proyección organizada por Rioja Acoge, a las 19 horas, del documental 'Chicas nuevas 24 horas' sobre el gran negocio de la esclavitud sexual, que será presentado por su directora Mabel Lozano; el V Festival de Música Contemporánea de La Rioja con el concierto de Rioja Filarmónica.

El domingo 10 de noviembre, la Asociación de Vecinos Varea acogerá dos sesiones de Scape Room, una sesión a las 11 horas para jóvenes y otra a las 17 horas para adultos.

Otras de las iniciativas destacables que se realizarán en La Gota de Leche durante este Festival de Cultura Joven son la muestra del certamen de cortos 'No te cortes y presenta tu corto' , organizado por Aventum ( martes 12, a las 18 horas); el concierto del Grupo Enigma de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza (miércoles 13, a las 19 horas); la presentación del libro 'Ser inmortal, Ser como tú' de Nahikari Buzunáriz Vigor ( jueves 14, a las 20 horas); la muestra de las bandas sonoras del taller 'Cinesónico Lab, ¿Hacemos una banda sonora?' (jueves 14, a las 20 horas) y la proyección, en primicia, de la película 'It stays with you', que contará con la presencia de su director Cahal MacLaughlin (viernes 15, a las 19,30 horas).

Artefacto concluirá con otro fin de semana cargado de interesantes propuestas. El sábado 16, a partir de las 10 de la mañana, La Gota de Leche propiciará el encuentro 'Yo Creo', en el que jóvenes artistas de diferentes disciplinas expondrán en unas mesas redondas sus trabajos, inquietudes y preocupaciones y los retos a los que se enfrentan en el mundo del arte.

También, durante la jornada del sábado, de las 10 a 15 horas, el colectivo de jóvenes arquitectos de Logroño en Blanco llevará a cabo, dentro de la iniciativa Ilustres Desconocidos, un recorrido para conocer el legado arquitectónico de Fermín Álamo. Además, La Gota de Leche, acogerá a las 18 horas la presentación del poemario 'Las nadas inestables' de la poeta Isabel Logroño. Posteriormente, a las 19 horas, se presentará la revista Artefacto.

Artefacto completará este sábado con la actuación del grupo zaragozano de teatro 'Experimenta', con presenta una obra que habla de los problemas a los que se enfrentan los jóvenes de hoy en día ( bullying, maltrato en la pareja, exigencia máxima, relaciones personales) con un lenguaje crudo pero realista y, a las 21 horas, el grupo barcelonés 'All I have to say' ofrecerá una actuación marcada por el sonido punk californiano de los 90.