Gómez nega "crisi de govern" pel frau de l'EMT i crida a "assossegar els ànims" 

La vicealcaldessa i portaveu del PSPV en l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha assegurat aquest dilluns que el frau de 4 milions d'euros en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València "en cap" cas va a repercutir en "crisi de govern" i ha garantit que els socialistes faran "tot el possible per aclarir l'ocorregut i perquè no afecta la convivència i l'acord -entre Compromís i PSPV- per a liderar conjuntament el govern de València des d'una òptica progressista".

En la seua opinió, "els líders polítics, en moments de tensió, no ens hem de deixar portar pels nervis i hem d'intentar arribar a acords mitjançant el diàleg, el consens i el respecte". En aquest sentit, crida a "plantejar-se, abans de prendre decisions, si beneficien o no a la ciutat i al govern, i si les dues respostes són negatives, abstindre's d'eixes decisions".

Així, preguntada per la decisió de la Junta de Govern Local d'avançar la renovació del representant municipal en la comissió delegada de la Marina, -de la qual PSPV s'ha quedat fora amb els vots de Compromís-, Gómez creu "inoportú" i "inadequat" fer-ho en el moment en què es va fer, en la seua absència, i ha cridat a "assossegar i tranquil·litzar els ànims" abans de prendre decisions.

Una decisió que "no va en contra de ningú"

Gómez, que s'ha pronunciat en aquests termes després de la comissió d'Urbanisme i Aumsa en ser preguntada per les discrepàncies en el Govern del Rialto arran del frau de 4 milions en l'EMT, ha defès la posició del PSPV, que va votar a favor que el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi, s'absente de la comissió d'investigació sobre el frau en l'Empresa Municipal de Transports quan compareguen persones amb relació contractual amb la companyia pública.

Per a la vicealcaldessa, és una postura "lògica i raonable" que persegueix que les parts que van a testificar puguen fer-ho amb "comoditat" i en les "condicions més adequades". L'objectiu, ha dit, és "defendre els drets dels treballadors com en qualsevol procediment judicial, penal o civil, on es protegeix aquest tipus d'actuacions per a declarar en llibertat". Al seu entendre, "és més adequat que la direcció i els treballadors no estiguen en la mateixa sala quan s'està testificant sobre què ha pogut ocórrer".

Així ho traslladarà a l'alcalde de València, Joan Ribó, aquest dimarts en una reunió de coordinació de govern. En tot cas, ha volgut deixar clar que aquesta decisió "no va contra ningú" sinó que "va a favor del govern i del procés d'investigació".