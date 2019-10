Un centenar de personas se manifiestan por un nuevo convenio colectivo de Hostelería, "adaptado a la realidad"

Según el secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, "once años con el convenio expirado justifican sobradamente que estemos en esta inauguración". A su parecer, los empresarios no entienden el marco de relaciones laborales, subrayando que "los convenios colectivos no están para retroceder en condiciones de trabajo, sino para mejorar la calidad del empleo".

No se puede tener a 47.000 trabajadores con salarios por debajo incluso del Salario Mínimo Profesional, unas jornadas "interminables" y "una bolsa de fraude en la contratación temporal muy alta", ha sostenido Jiménez en declaraciones a la agencia Europa Press.

Por todo ello, "exigimos la conformación de un convenio colectivo moderno, adaptado a la realidad, en el que se pueda recuperar el 15 por ciento de poder adquisitivo perdido, con salarios decentes y condiciones de trabajo dignas". Así como para intentar "erradicar" esa bolsa de economía sumergida "tan asentada" que existe en este sector.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Santiago Navarro, ha asegurado que "es el peor convenio colectivo de toda España", y que "no podemos continuar con esta ausencia de calidad, con precariedad a beneficio de 47.000 trabajadores de esta Región". Hostemur y Hostecar "no deberían haber permitido estar once años sin firmar" el convenio. Tras lo que ha subrayado que "no vamos a permitir que esto continué así y que seguiremos movilizándonos hasta su firma".

Navarro ha criticado que se secunde esta política, "generando la cultura de que el beneficio rápido a costa de los salarios se pueda dar" algo que "tenemos que eliminar de esta Región", acentuando que seguirán con las movilizaciones y que valorarán la convocatoria de un día de huelga. "No vamos a permitir que termine el año, como quieren los empresarios, para ahorrarse un año más el incremento salarial", ha finalizado.