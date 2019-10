Kylie Jenner disfraza a su hija Stormi de sí misma para acudir a la MET Gala

Se puede decir de muchas formas, pero sin lugar a dudas, "de tal palo, tal astilla", les viene que ni pintado, porque cualquiera diría que Stormi Jenner no ha sacado la capacidad de posar de su madre, Kylie Jenner.

Y es que parece que la influencertiene en su pequeña de 20 meses a una mini-yo. La comparación no es baladí, porque el punctumde la noticia es que es tan así que hasta la ha vestido como ella misma... claro que no de común.

Jenner ha decidido que su hija tenía que disfrazarse de su madre cuando asistió el pasado mayo a la prestigiosa MET Gala, un modelo violeta, ya icónico, que dio la vuelta al mundo.

Y ese ha sido el modelito de la jovencísima Stormi para Halloween, por lo que su orgullosa madre, de 22 años, ha querido compartirlo en su Instagram para regocijo de sus seguidores, que han visto en el gesto una tierna declaración de amor maternofilial.

"¡Mi bebé! No puedo con ello", decía como hipérbole una de las estrellas del reality que protagoniza junto a sus hermanas, Keeping up with the Kardashians, en la publicación, que acumula diez millones y medio de megustasde sus casi 150 millones de seguidores.

Porque la publiación no es solo un par de fotografías, sino Stormi, ataviada con ese minitraje con corte sirena violeta y multitud de plumas en las mangas y finalizando la falda, así como la peluca a juego, sabe de qué va todo esto.

Con apenas un año y medio, en cuanto descubre que su madre la está grabando, saca la mejor de sus enternecedoras sonrisas, algo a lo que no han podido resistirse multitud de famosos, como la modelo Sofia Richie, una de las mejores amigas de la influencer. "No puedo creerlo", admiraba.