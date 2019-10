10N.- Més Compromís es reivindica com a "soci útil" per a "obligar el PSOE al fet que hi haja govern d'esquerres"

"Compromís és garantia que allí on està hi ha governs d'esquerres i no altres coses", ha advertit en la presentació de la campanya del 10N, unes eleccions "inútils" en les quals ha lamentat la tendència que apunten algunes enquestes, amb "l'extrema dreta pujant i el PP també".

Baldoví creu que "caldria posar alguna medalla al que ens va fer tornar a unes eleccions on tot estarà pràcticament igual o fins i tot més enrevessat".

En aquest escenari, ha demanat el vot perquè el grup parlamentari de Més Compromís-Més País siga "clau" en el Congrés i puga aconseguir "una cosa que pareix òbvia: obligar el PSOE a fer un govern d'esquerres". "Som lleials en els acords i els governs d'esquerres funcionen allí on tenim força", ha asseverat.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC: "PODEM ESTAR D'ACORD"

En matèria de finançament autonòmic, ha advocat per que el canvi del model se centre en el "cost efectiu" dels servicis públics i no tant en criteris de despoblació com planteja el líder de Més País, Íñigo Errejón, encara que creu que dins de la confluència "hi haurà un acord". El programa per a Astúries aposta per prioritzar "el cost real per persona considerant les condicions orogràfiques i geogràfiques", així com criteris com l'envelliment i la despoblació.

Baldoví ha remarcat que es tracta d'una "valoració" del partit d'Errejón i de criteris en els quals Compromís pot estar d'acord, si bé aposta per prioritzar "el cost efectiu de l'educació, la dependència i la sanitat valenciana". "Ací hem d'anar, amb independència de parlar de criteris com la despoblació, que també es dona a la Comunitat Valenciana", ha defès.