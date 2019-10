Més Compromís se reivindica como "socio útil" para "obligar al PSOE a que haya gobierno de izquierdas"

"Compromís es garantía de que allí donde está hay gobiernos de izquierdas y no otras cosas", ha advertido en la presentación de la campaña del 10N, unas elecciones "inútiles" en las que ha lamentado la tendencia que apuntan algunas encuestas, con "la extrema derecha subiendo y el PP también".

Baldoví cree que "habría que poner alguna medalla al que nos hizo volver a unas elecciones donde todo estará prácticamente igual o incluso más enrevesado". "No hacían falta tantas alforjas para este viaje: podíamos estar ya con gobierno", ha enfatizado, augurando que "nada cambiará demasiado", solo "unos votos arriba".

En este escenario, ha pedido el voto para que el grupo parlamentario de Més Compromís-Más País sea "clave" en el Congreso y pueda lograr "algo que parece obvio: obligar al PSOE a hacer un gobierno de izquierdas". "Somos leales en los acuerdos y los gobiernos de izquierdas funcionan allí donde tenemos fuerza", ha aseverado.

Ha criticado cuando los socialistas tenían "un acuerdo prácticamente cerrado" con Compromís, Izquierda Unida y Podemos y luego "salieron con otro firmado con Ciudadanos" o cuando el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "dedicó mucho más tiempo a pedir el apoyo de PP y Cs para que se abstuvieran" tras la investidura fallida. "Ese no es el gobierno de izquierdas que prometía en campaña, sino otra cosa", ha recalcado.

Por contra, el también diputado nacional ha hecho hincapié en la utilidad y la capacidad de acuerdo como "la quintaesencia de la política" y en algo que "Compromís ha demostrado ampliamente", frente a una campaña que "no tendría que haber existido y ha llegado injustamente porque algunos fueron absolutamente incapaces de llegar a acuerdos".

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA: "PODEMOS ESTAR DE ACUERDO"

En materia de financiación autonómica, ha abogado porque el cambio del modelo se centre en el "coste efectivo" de los servicios públicos y no tanto en criterios de despoblación como plantea el líder de Más País, Íñigo Errejón, aunque cree que dentro de la confluencia "habrá un acuerdo". El programa para Asturias apuesta por priorizar "el coste real por persona considerando las condiciones orográficas y geográficas", así como criterios como el envejecimiento y la despoblación.

Baldoví ha remarcado que se trata de una "valoración" del partido de Errejón y de criterios en los que Compromís puede estar de acuerdo, si bien apuesta por priorizar "el coste efectivo de la educación, la dependencia y la sanidad valenciana". "Ahí tenemos que ir, con independencia de hablar de criterios como la despoblación, que también se da en la Comunitat", ha defendido.

Para ello, Compromís entiende que "el Estado debe pagar lo que valen los servicios, sea con los criterios que sea", con lo que "tendrá que poner más dinero encima de la mesa". "Igual que hacen los vascos: se transfiere el dinero que vale lo que presta el Estado", ha ilustrado, y se ha mostrado "seguro" de que se pondrán de acuerdo con Más País.

El cabeza de lista ha sacado pecho de la defensa que ha hecho su partido de una financiación justa "desde el principio", cuando en 1991 "unos jóvenes valencianos sin pudor se pusieron tras una pancarta que decía 'Que no ens deixen sense res'. "No es algo que vayamos a regalar a nadie", ha avisado.

Ha destacado que "Compromís ha conseguido modestamente ponerlo en la agenda política valenciana y española: No hay ningún ministro de Hacienda de los últimos ocho años que no reconozca que los valencianos somos una comunidad absolutamente infrafinanciada, ni ningún presidente del Gobierno".

Y ha recordado que el cambio de financiación "estaba claramente" en el documento que Compromís envió a mediados de agosto al PSOE y del que "ya no se ha sabido nada". "En ocho meses, el gobierno tiene que presentar una nueva propuesta de financiación para los valencianos, después de años y años", ha reclamado.

PROGRAMA

La financiación es precisamente el eje central de la campaña de Compromís para el 10N, enmarcada en el lema 'Acordar la política útil', carteles en los que aparece el propio Errejón junto a Baldoví y a la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, y los tres vídeos que lanzarán en los próximos días.

Su programa "claramente ambientalista" parte del eje 'Proteger la Tierra', centrado en el cambio del modelo productivo. El segundo, 'Cuidar a las personas', recoge iniciativas como reducción de jornada laboral a 32 horas, aumento del salario mínimo a 1.200 euros en 2025 y permisos de paternidad "iguales e intransferibles" de hasta seis meses por progenitor, como ha desgranado la 'número dos', la independiente Mª Josep Picó.

Y el tercer frente, 'Garantizar derechos', apuesta por "derogar todas las reformas laborales" y por un blindaje de las pensiones para "evitar cualquier intento de privatización", así como por medidas contra brecha de género y violencia machista. Cierra el programa el eje central contra la infrafinanciación, un frente "transversal y muy valenciano".

CALENDARIO DE ACTOS

El calendario electoral de Compromís incluye "cinco actos importantes" junto a otros por las comarcas. El primero, este martes, 29 de octubre, en Alicante con Errejón, Oltra y Baldoví, dos días antes del inicio de la campaña el jueves 31 en el barrio de Benimaclet de València, a partir de las nueve de la noche.

Ya en plena campaña, este sábado 2 tendrá lugar el acto central en el Teatro Olympia de València, de nuevo con Errejón, Oltra y Baldoví junto al alcalde, Joan Ribó, a las 12 horas. El martes 5 habrá otro en Castelló, a las 19 horas, con la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, mientras se ultima el acto de cierre.

Compromís apuesta por una campaña "necesariamente austera" en la que ha reducido tanto el gasto en 'mailing' como en cartelería, junto a la decisión acordada por todos los partidos de no contratar publicidad exterior. A Baldoví le recuerda "al primer Compromís: una campaña con pocos medios pero con muchísima imaginación y entusiasmo".

COMPROMÍS "NO ATACA A NADIE"

Por otro lado, sobre las críticas del diputado de Podem Ferran Martínez por los "ataques" de Compromís, ha subrayado que la coalición "no ataca a nadie", recordando que la decisión de confluir con Más País y no con Podem se debió a que "no se cuidaron las alianzas territoriales en su momento".