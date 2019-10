El TEM estrena a València la "colpidora" 'Una gossa en un descampat' de Clàudia Cedó

La sala del Cabanyal programa, dins de la seua línia de donar suport i visibilitat a les noves veus de la dramatúrgia contemporània, aquesta peça de l'autora catalana Clàudia Cedó. Psicòloga, directora i dramaturga, l'escriptora parteix d'una experiència autobiogràfica per a transcender el tema de la maternitat, parlant del temor en una obra que va directa al cor, de genuïna bellesa.

Els seus protagonistes són Júlia i Pau, que esperen un xiquet. Ella està de cinc mesos quan l'embaràs es complica. Arriben a l'hospital esperant que els diguen que el mal de panxa és normal, però es queden ingressats. En una setmana hauran de fer-se a la idea que perden al seu fill. Passaran per moments difícils, intensos, feliços, dramàtics i còmics, tot alhora.

'Una gossa en un descampat' explica la història de superació d'aquesta parella que, com tantes altres, haurà d'enfrontar-se al fet de parir una criatura morta. Aprendre una mica de tot açò. Fer front al monstre de les pròpies pors i descobrir que tenen uns recursos amagats en un racó del seu soterrani, una força de la qual tirar mà quan la necessiten, quan la invoquen.

L'autora explica que tothom té un descampat que travessar en algun moment de la vida, una experiència dura, una decisió difícil, una pèrdua inesperada... i en l'obra tracta de trobar el sentit de les coses que colpegen perquè "fins i tot, les ombres més fosques no donen tanta por quan se les il·lumina".

Sergi Belbel -director artístic del Teatre Nacional de Catalunya del 2006 al 2013 i, entre altres reconeixements, Premi Nacional de Literatura Dramàtica del Ministeri de Cultura- dirigeix aquest emocionant muntatge, interpretat per Pep Ambròs, Anna Barrachina, Queralt Casasayas, Míriam Monlleó, Xavi Ricart i María Rodríguez.

Sobre l'escenari, es veurà un descampat que tan prompte es transforma en un hospital com en un símbol de la pèrdua i la desorientació vital. Sis actors van donant vida a setze personatges entre els quals s'inclouen familiars, personal hospitalari, amics, un director de teatre i una actriu a punt d'estrenar o una ombra que els espanta a tots.

XARXA DE COL·LABORACIÓ AMB SALES I COMPANYIES

El TEM destaca, en un comunicat, que està "teixint una xarxa de col·laboració amb sales i companyies que comparteixen l'interés per noves dramatúrgies, concepcions de les arts escèniques més obertes i vives". És el cas de la barcelonina Sala Beckett, espai de creació i exhibició teatral on es va crear 'Una gossa en un descampat'.

La seua autora, Clàudia Cedò (1983, Banyoles), compagina una carrera creativa amb el treball amb el teatre com a ferramenta d'expressivitat en diversos programes socials, on participen alumnes amb paràlisi cerebral, autisme, dolència mental o discapacitat i deshabituació als tòxics, entre altres col·lectius.

Ha format part de molts espectacles com a actriu. A més, ha sigut directora i dramaturga en una vintena de peces que han rebut diferents reconeixements, com per exemple el Premi Butaca al Millor Text per Tortugues: la desacceleració de les partícules, peça que també va rebre dos nominacions als Premis de la Crítica 2015 a Millor Dramatúrgia i Revelació. El mateix any va guanyar el V Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta de Girona amb l'obra DNI.

És "una trajectòria ascendent que la situa com una de les veus femenines destacades de l'escena contemporània", destaca el teatre valencià.