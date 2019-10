La foto de Mónica Cruz en la que aparece irreconocible

La actriz y bailarina Mónica Cruz no ha dejado indiferente a sus seguidores de Instagram con una de sus últimas publicaciones, en las que aparece irreconocible.

La imagen forma parte de una campaña publicitaria de su nueva colección de joyas "llena de magia y recuerdos de mi experiencia como madre, que simboliza el vínculo tan especial que existe entre madres e hijas", ha escrito Cruz en su perfil de Instagram.

Sin embargo, la fotografía que acompaña a ese texto ha captado la atención de muchos usuarios, ya que sus líneas de expresión han desaparecido por completo.

"No te reconozco", "No entiendo la foto. Parece un muñeco de cera. Una lástima de photoshop con la belleza natural que tiene esta mujer", han sido algunos de los comentarios que se pueden leer dentro de la publicación. Otros la comparaban con la también actriz Goya Toledo. "Te has puesto la cara de Goya Toledo", le indicaba otro usuario.