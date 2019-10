El hijo de Aurah Ruiz ingresa en el hospital en estado crítico tras sufrir una recaída

La plataforma Mtmad ha publicado un nuevo vídeo en el canal de Aurah Ruiz en el que cuenta la pesadilla que sufrió hace unos días debido a la recaída de su hijo Nyam que padece una enfermedad rara desde que nació.

La exconcursante de Gran Hermano Vip se encontraba en un evento cuando recibió una llamada alarmante en la que le dijeron que su hijo "se había puesto súper malito".

"Vi a mi hijo realmente mal, hacía tiempo que no lo veía así" asegura la ex de Jesé Rodriguez, padre de Nyam. Así, pasó la noche con el niño y su madre en el hospital, pero "al día siguiente todo fue a peor".

Aurah cuenta que, tras ponerle una inyección que "hacía mucho, mucho tiempo que no le pinchaba" y ver que no reaccionaba, decidieron acudir al centro médico. El niño acabó en urgencias "porque estaba muy mal". Pasó tres días ingresado en el hospital, conectado a una máquina sin la que en el pasado no podía vivir. "Sentí pánico. Me llego a imaginar que no se le pueda desconectar otra vez y yo me muero" dice al borde del llanto.

Aurah acaba su relato lanzando una pulla a su expareja, ya que este no estuvo presente en los días en los que el pequeño estuvo ingresado en el hospital: "La realidad es que llevo tres días aquí con mi familia. Mi gente, mi familia, que es la que siempre está. Ya está. Nadie más".