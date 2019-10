La profesora de la UEx Carolina Amador publica el primer estudio diacrónico de la variedad del inglés de Irlanda

20M EP

La profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Extremadura (UEx) Carolina Amador ha presentado este viernes su libro titulado 'Orality in Written Texts: Using Historical Corpora to Investigate Irish English 1700-1900', que recoge el primer estudio diacrónico de la variedad del inglés que se habla en Irlanda.