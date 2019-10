El Rastrillo de Ozanam abre sus puertas con un mensaje de solidaridad hacia las personas más vulnerables

El secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, José Antonio Jiménez, ha explicado que el Ejecutivo "comparte objetivos" con la fundación para "ayudar a las personas vulnerables", como son los mayores, los jóvenes inmigrantes que llegan solos "para tener un futuro mejor" o el trabajo para la inserción laboral de quienes tienen más dificultades.

También ha mencionado el trabajo con los menores y ha subrayado la labor de los voluntarios de esta fundación y del resto de entidades "que permiten que la sociedad aragonesa sea más inclusiva e igualitaria".

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que ha rememorado que su madre fue voluntaria en este Rastrillo en varias ocasiones, también ha resaltado el papel de las personas que colaboran desinteresadamente con esta iniciativa, en su mayoría mujeres, ha reseñado.

Azcón ha resaltado el trabajo desarrollado por la Fundación Ozanam en la ciudad "durante décadas", que muestra "la cara más solidaria y más interesante" de Zaragoza, actuando en diferentes ámbitos, mientras que del Rastrillo ha indicado que ha permitido recaudar fondos para impulsar los proyectos de esta entidad, que ya tiene ocho centros destinados a residencia, cinco centros de convivencia y un servicio de atención a domicilio a las personas mayores.

El alcalde ha opinado que el éxito del Rastrillo se fundamenta en los voluntarios que trabajan en él, unos 800, y en la respuesta de los miles de zaragozanos que acuden cada año, a quienes ha animado a participar una vez más en este Rastrillo porque así realizarán una acción solidaria y también podrán adquirir productos "a un buen precio".

EL MUNDO PIDE GENEROSIDAD

El presidente de la Fundación, Fernando Galdámez, ha esgrimido que la sociedad civil no se puede "desinteresarse" de "quienes viven peor" porque "el mundo pide generosidad, sino se para" y por eso ha reclamado "implicación" ya que el Boletín Oficial del Estado "hará todo lo que pueda, pero no todo".

A su entender, "si uno no ve al necesitado que tiene cerca, cómo puede hacer cosas por la Amazonía que no ve, o por un futuro que no sabemos si llegará". Ha recordado que la fundación trabaja con 650 niños en apoyo escolar, con jóvenes que se han quedado fuera del mercado laboral, con parados de larga duración, mujeres maltratadas y personas mayores.

Precisamente, la recaudación que se logre en 2019 se quiere destinar a finalizar la reforma integral de la residencia Santa Isabel, que cuenta con cien plazas. En concreto, se dedicará a la sala de informática, cafetería y a ampliar el gimnasio y el comedor principal, además de a la puesta en marcha del servicio de estancias diurnas.

Galdámez ha apuntado que los 613.838 euros que se recaudaron en 2018 han permitido ampliar esta residencia en 800 metros cuadrados para mejorar las zonas de ocio y de terapias. Asimismo, ha comentado que por el Rastrillo pasan cada año unas 100.000 personas y ha deseado que en esta edición se puedan superar los 600.000 euros de recaudación, e incluso alcanzar los 650.000.

El administrador diocesano, Manuel Almor, ha rememorado la parábola bíblica de los panes y los peces y el mensaje de Jesús 'Dadles de comer', para animar a "dar vestido, alimento" a quien más lo necesita, pero también "ilusión, esperanza".

32 STAND

El XXXIII Rastrillo Aragón estará abierto del 25 de octubre al 3 de noviembre, en horario de 11.00 a 21.00 horas, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Cuenta con la colaboración de más de 500 empresas y reúne 32 stands con miles de artículos.

También tiene servicio de cafetería y el restaurante, que diariamente ofrecen menús y tapas solidarias, gracias a la colaboración de hosteleros de la ciudad.

Este año, contará de nuevo con visitas solidarias de personalidades del mundo del deporte y de todos los ámbitos de la sociedad zaragozana. Acudirán los principales equipos deportivos, como Tecnyconta Basket Zaragoza, Real Zaragoza y Mann, así como los actores de Oregón Televisión, los presentadores de 'La Pera Limonera', Daniel Yranzo y Aitana Muñoz, y el televisivo Sergio Calvo, concursante de Maestros de la Costura.

Además, en la sección de cuadros, hay una gran galería de obras firmadas por relevantes pintores e ilustradores aragoneses, y como novedad, el stand contará con obras fotográficas.

Por su parte, el programa de actividades contará con la asociación 'Magic 4 Smiles' y su activismo fan inspirado en personajes literarios y de película. Colaborará también el grupo Gamers solidarios, habrá tapas solidarias, talleres de decoración y la imprescindible visita de galáctica Legión 501.

También se estrenará un concurso #RastrilloAragón en redes sociales y se convocará el segundo reto de #SolidaryInfluencers. La actualidad del Rastrillo, al día, puede seguirse en su web 'rastrilloaragon.es'.