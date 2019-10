La sede Antonio de Machado de la UNIA abordará la regulación génica en un nuevo encuentro sobre biomedicina

En concreto, el próximo lunes comenzará el 'workshop' denominado 'From genes to organisms: transcriptional control in development and disease ('De los genes a los organismos: control transcripcional en el desarrollo y la enfermedad'), según ha informado la institución académica.

Está organizado por Darío G. Lupiáñez, líder de un grupo de investigación en el Berlín Institute for Medical Systems Biology (Bimsb) y formado en la Universidad de Granada; Eileen Furlong, directora del departamento de Regulación Génica en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), y Axel Visel, director del Joint Genome Institute (EEUU).

Durante los tres días en que se celebrará este encuentro, 15 ponentes internacionales y 35 participantes discutirán los últimos avances en el área de la regulación génica. Las ponencias abarcarán un amplio rango de temas, desde mecanismos moleculares de enfermedad humana hasta el estudio de procesos de adaptación evolutiva en organismos como el pez cebra o el topo ibérico.

Sobresale la presencia de la investigadora del Instituto Max Planck (Alemania) Christiane Nu*sslein-Volhard, galardonada en 1995 con el Premio Nobel por identificar el gen responsable de la forma tridimensional de la mosca de la fruta y pionera en el campo de la biología del desarrollo.

Además, participarán, entre otros, David L. Stern, del Instituto médico Howard Hughes, de Ashburn; Susan E. Mango, de Biozentrum, de la Universidad de Basel, y José Luis Gómez-Skarmeta, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), CSIC/Universidad Pablo de Olavide.

Estarán, igualmente, Patricia J. Wittkopp, del Departamento de Ecología y Evolución Biológica, Departamento de Biología del Desarrollo, Molecular y Celular de la Universidad de Michigan, y Douglas R. Higgs, de la Unidad de Hematología Molecular MRC, Instituto Weatherall de Medicina Molecular, Departamento de Medicina de Radcliffe, Universidad de Oxford.

Los 'workshops' de Biomedicina cumplen este año 16 ediciones, con 64 seminarios, después de iniciar su recorrido 2004. Su objetivo es promover el intercambio científico y la cooperación internacional, con especial atención a proyectar la I+D andaluza al exterior.

Para ello, propone un encuentro donde exponer las líneas de vanguardia en el conocimiento sobre el sistema nervioso, la transcripción genética o las bacterias, entre otros temas de interés ligados a la salud.

La edición de este año se completa con la celebración de otros dos 'workshops': 'Actin-based mechanosensation and force generation in health and disease', del 11 al 13 de noviembre, y 'Molecular causes of primary microcephaly and related diseases', del 18 al 20 de ese mes.