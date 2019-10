García Egea: "El problema de Sánchez no es solo con el PP si no que los partidos con los que pactó no se fían de él"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha explicado en los micrófonos de la Cadena Ser cuáles son los propósitos de su partido de cara a las elecciones del 10 de noviembre y su apuesta por el "futuro" y no por "lo que dividió a mis abuelos", ha señalado en referencia a la exhumación de Franco.

Entre los planes de los populares, ha apuntado, no se encuentra facilitar un gobierno de Pedro Sánchez mediante la abstención si, como pronostican las encuestas, nadie suma mayoría absoluta. Ha reiterado que el impasse político lo provoca el líder socialista y ha expresado que "solo cuando salga Sánchez del escenario" se desbloqueara la situación. En este sentido, ha recordado que en 2016, cuando se repitieron las elecciones, el panorama se despejó cuando Sánchez salió de la Secretaría General de su partido y el PSOE facilitó la investidura de Mariano Rajoy.

García Egea insiste en que el problema de Sánchez no es con el PP, sino con sus socios, de los cuales ha dicho que, tras apoyarle en la moción de censura hace 15 meses, ahora "no se fían". "El problema de Pedro Sánchez no es solo con el PP si no que los partidos con los que pactó no se fían de él".

Sánchez ha tapado las cifras del paro con la exhumación

García Egea ha asegurado tras la exhumación de Francisco Franco que el presidente del Gobierno en funciones logró tapar las cifras del paro con el traslado de los restos del dictador.

El número 2 de Casado ha considerado un mérito de Sánchez que este jueves se centrara la atención en el Valle de los Caídos y no en los datos de empleo y afirma que, "una vez ha conseguido su objetivo", "no puede vivir de lo que ocurrió ayer y debería ponerse en marcha" para solucionar los problemas del país.

Ha asegurado que su partido está centrado en el futuro y no en cuestiones del pasado y ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones "no tiene derecho a reabrir algo que se cerró en la Transición".

Preguntado por las víctimas del franquismo que se encuentran en fosas comunes, el dirigente popular ha dicho que las familias que quieran buscar a sus antepasados y darles sepultura "tienen todo el derecho", pero ha puesto el acento en el "abrazo" entre españoles que supuso la Transición. "Creo que Pedro Sánchez ni ningún gobernante tiene derecho a reabrir algo que se cerró en la Transición", ha señalado.

Al tiempo, ha defendido la propuesta del PP para una Ley de Concordia para que los jóvenes sepan que personas con extremos ideológicos renunciaron a cuestiones personales y trajeron 40 años de democracia. "Deberíamos sacar pecho. Hacemos muchas cosas bien en España", ha indicado.

Presume de viajar en Metro

El secretario general del PP ha llegado a la emisora, en plena Gran Vía madrileña, en Metro, un medio de transporte que asegura coger a menudo, tanto en Madrid como en Washington y otras ciudades del mundo. De hecho, ha colgado un vídeo en sus redes sociales para demostrarlo.

Sorprendente ha sido el precio de los billetes que asegura haber pagado. No compra ni bono mensual ni metrobus, sino que adquiere billetes sencillos -de un viaje- y este viernes ha adquirido dos por, según sus palabras, 5,40 euros.

El billete sencillo de Metro cuesta entre 1,5 y 2 euros -según la cantidad de paradas- y un bono de 10 viajes cuesta 12,20 euros.