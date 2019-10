Rose McGowan denuncia ahora a Harvey Weinstein y a sus abogados por supuestamente espiarla y extorsionarla

La actriz Rose McGowan fue la que inició uno de los movimientos más poderosos y revulsivos de Hollywood cuando con su denuncia por acoso sexual contra el magnate del cine Harvey Weinstein se creó el movimiento #MeToo.

Eso hizo que Weinstein cayera en desgracia y en consecuencia que los cimientos del cine se tambalearan y decenas de actrices contaran sus terribles experiencias con Weinstein o con otros hombres poderosos que abusaron de ellas. Y esa es la clave: dinero y poder.

Ahora, Rose McGowan ha planteado una nueva demanda contra Weinstein y sus antiguos abogados Lisa Bloom y David Boies por supuestamente haberla espiado e intimidado para que no publicara sus memorias, en las que, obviamente, hablaba de cómo Weinstein supuestamente la violó en 1997.

Según la actriz, en 2017 y tras la primera denuncia, una agencia de detectives fue contratada por Weinstein y sus abogados para pinchar el teléfono de la actriz y para acceder a su ordenador y conocer así el contenido de las memorias que estaba escribiendo.

El objetivo sería así intimidar a McGowan para que sus acusaciones no vieran la luz. Es un esfuerzo diabólico e ilegal de uno de los hombres más poderosos de EE UU y sus abogados para silenciar a las víctimas de agresión sexual”, decía la actriz a Hollywood Reporter.

McGowan también publicó un mensaje en Instagram donde decía que se está preparando “para que la campaña de desprestigio comience de nuevo. Si empiezas a leer cosas horribles sobre mí en Instagram, Twitter o FB, entiende que es probable que se esté pagando para dañar mi reputación”.

“Si empiezas a leer sitios que me destrozan, sabes de dónde viene: de un violador acusado y sus cómplices. Quédate conmigo. Créeme. No soy perfecta pero sé que soy una buena persona que lucha por los que no tienen voz. Si me está pasando a mí, te puede pasar a ti”.