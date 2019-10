Demi Moore se moja y dice qué actor no merece ganar más dinero que ella

Demi Moore continúa dejando un sinfín de titulares allá donde va. La actriz, que recientemente confesó la identidad del hombre que la violó con 15 años, ha ido ahora un paso más allá dando públicamente el nombre de un actor que, según Moore, no merece ganar más dinero que ella.

Lo hizo este miércoles, durante su visita al programa de humor The Late Late Show. Una de las fases del show consistió en elegir entre responder a preguntas morbosas o probar alimentos poco apetitosos. Y, cuestionada por el presentador del espacio, James Corden, acerca de si a algún compañero de reparto le pagaron más que a ella sin merecerlo, la estadounidense ni se lo pensó: "¿Por dónde comienzo la lista?", dijo sonriente.

"No sé si no lo merecía. Eso no depende de mí decirlo, pero diría que a Bruce Willis", aseguró la actriz, haciendo referencia a su exmarido, con el que compartió pantalla en ‘Pensamientos mortales’. Ambos, que permanecieron casados desde 1987 hasta el año 2000, formaron una de las parejas más codiciadas de la alfombra roja, tras compartir protagonismo en otras películas como 'Beavis y Butt-Head Do America'.

Durante el programa, Moore también se refirió a la que, según su versión, ha sido su peor película. “En realidad, ésa es fácil: ‘Parasite’”, apostilló. Sin embargo, la actriz no respondió al 100% de las cuestiones planteadas por Corden, de tal forma que tuvo que probar, por ejemplo, un sorbo de mayonesa cuajada de queso y licuado de salsa de soja, evitando así responder a la pregunta de a qué coprotagonista le gustaría dejar de vez en cuando “varado al costado del camino”.

Esta y otras confesiones han sido publicadas en la reciente biografía de la actriz, titulada ‘Inside out’, donde se refiere a pasajes de su vida tan espinosos como un aborto, una sobredosis, la prostitución o una madre alcohólica.