Ortega Smith avisa: las generaciones futuras conocerán a "los traidores" que "quisieron enfrentar a los españoles"

"Si tanto les gustan las exhumaciones el próximo día 10 de noviembre los españoles vamos a exhumar políticamente a Pedro Sánchez de La Moncloa", ha remachado, para agregar que también lo harán con "toda la colección de radicales", junto con "dejar muy claro" a los separatistas que "quien ataca la unidad de España" y de los españoles "tiene que pagar las consecuencias".

Y es que para Ortega Smith, "tienen que pagarlas" en las urnas, en las calles y en los tribunales, "y las terminarán pagando en la historia porque se sabrá, las generaciones futuras sabrán, quienes fueron los traidores que quisieron enfrentar nuevamente a los españoles y quienes fueron los españoles que les ganaron la batalla".

Así lo ha señalado en un acto público celebrado en el Gran Hotel Casino de Extremadura en Badajoz, ante unas 300 personas y con la presencia de los candidatos de Vox al Senado y al Congreso por Badajoz, entre los cuales ha intervenido el diputado Víctor Sánchez del Real.

FRANCO, "EL MONOTEMA"

En su intervención, Ortega Smith se ha referido a la exhumación de Franco como el "monotema de los medios de comunicación" y como "ese gran acto de propaganda electoral que ha hecho el Partido Socialista", que "ya parece que no es capaz de convocar salvo cuando les paga el autobús, el bocata y todas esas cosas" a españoles en un recinto y "tiene que hacerlo utilizando el odio, el rencor, la mentira, los medios de comunicación".

"Ese gran acto de propaganda que se ha hecho en el Valle de los Caídos removiendo la historia, pero removiéndola con un interés muy claro, el de volver a enfrentarnos a los españoles, el de volver a rescatar el pasado con un ansía de revancha, de odio y mucho más allá", ha criticado, para remachar que "también con una intención clara de intentar subvertir y terminar con lo que significó" la transición.

Una exhumación de Franco, ha continuado, que van a responder la "mayoría" de los españoles "como corresponde: diciéndoles que no van a lograr agitar los odios entre nosotros, que no van a lograr que nos enfrentemos, que no van a lograr crear ese caldo de cultivo que en la época de nuestros abuelos generó tanta sangre, tanto dolor, tanta desesperación, tanto sufrimiento".

Así, ha defendido que los españoles saben distinguir a quienes les llaman "para una causa noble" de quienes lo hacen "para promover el odio y el enfrentamiento", y que "no lo van a conseguir y van a fracasar",.

"Están más preocupados de remover el pasado, de buscar el enfrentamiento, pero en cambio son cobardes con quienes están dando un golpe estado, son incapaces de tomar las medidas necesarias para poner a esos golpistas sentados en el banquillo, tomar el control de la Generalidad", ha subrayado, para criticar a los que "durante tanto tiempo han vivido tan cómodos cobrando de los presupuestos del estados" y los que han utilizado las instituciones para terminar con ellas "como trampolín para terminar con España".

A todos ellos, ha dicho, les van a "dejar un mensaje muy claro": "que somos mucho mejores que ellos, que ellos se mueven por odio y que nosotros nos movemos por amor, amor a nuestra familia, amor a nuestra patria, amor a nuestra región, por eso les vamos a ganar la batalla".

LA FÓRMULA DE VOX

En otro momento de su intervención, Javier Ortega Smith ha reconocido que es "emocionante" cómo está pulsando el apoyo de Vox por toda España, como este pasado miércoles en un acto que ha tenido en Teruel, cuando estos años han tenido que "aguantar tanto desprecio" o "esa prepotencia" de quienes "llevaban, claro, 40 años mangoneando en el chiringuito".

En este contexto, ha recalcado que "no existe ninguna otra fórmula que la de la claridad, la de la honradez en el mensaje, la de esa voluntad de llevar a la práctica" aquello en lo que creen en Vox, y que "no lo han hecho otros partidos" porque, a su juicio, "no creen en nada" y lo "único" que le importaba en unas elecciones era conseguir el número de votos necesarios, "agarrarse a un sillón y no soltarse", lo cual es "lo último" que le importa a la formación que lidera Santiago Abascal.

A su juicio, la mayoría de los partidos están "preocupados" en ver el resultado de las próximas elecciones y lo "único" que les importa es el número de votos que "rápidamente les de una suma de un número de escaños y eso a su vez un número de colocados", mientras que en Vox les importan los votos pero no quieren ninguno de quienes "no entiendan" lo que están diciendo y quieren que, quienes les voten, lo hagan "con conocimiento de lo que significa este proyecto".

"Sabemos que hay millones de españoles, los suficientes para conformar mayorías y lograr tener fuerza que pueda condicionar el Gobierno de España y llegar a formar algún día el Gobierno de España", ha agregado, para insistir en que "no" quieren el "engaño" ni votos que "no representen voluntades reales de transformación" porque "eso es pan para hoy y hambre para mañana".

"Y si no mirad a Ciudadanos, y mirad muy pronto lo que le va a pasar al Partido Popular también y a otros muchos partidos", ha expuesto Ortega Smith, que se ha preguntado qué "vale" llegar al Ejecutivo central "para hacer la miseria y la traición" que han hecho los dos últimos gobiernos del PSOE y del PP.

TREN DIGNO, CARRETERAS Y AMENAZAS

Ortega Smith ha concluido su intervención confiando en que Vox "renovará" el 10N su representación por Badajoz en este acto en el que Sánchez del Real ha explicado que en estos meses "muy breves" los diputados de Vox en el Congreso han estado trabajando en equipo y que su primera pregunta ha sido "qué puñetas pasa con el AVE", algo a lo que no le han dado respuesta aunque a partir del 10N tendrán que contestarle cuándo va a venir a Extremadura "un tren digno" junto a carreteras como la N-430 o la "tercermundista" que conecta con Huelva.

"No es de recibo que las comunicaciones de esta región para las personas, para su riqueza, para su crecimiento estén en manos de un Gobierno que desprecia a Extremadura y a los extremeños", ha considerado, para asegurar sobre la Memoria Histórica que va a "luchar" desde el parlamento nacional para que ésta "no se enseñe en los colegios de Extremadura" porque "no pueden decirle a nuestros hijos si tienen que querer a un abuelo u a otro".

Finalmente, ha defendido que el "reto" de Vox es enfrentarse a los "cobardes" que han atacado a "algunos" de los compañeros con amenazas o pintadas y ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos del Estado que estén "ya" investigando algunas agresiones, "incluso que se han producido hace apenas pocas horas en Mérida concretamente, incluso entrando, violentando todo un ayuntamiento" y "entrando" en la oficina de Vox en la capital autonómica para "amenazar" a la persona que allí se encontraba.