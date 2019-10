Christian Gálvez se ríe sorprendido ante el lapsus de Orestes en 'El tirón': "Aquí no hay rosco, no hay pasapalabra"

Después de varios meses en Pasapalabra, Orestes es ya uno de los concursantes más míticos de Telecinco. El famoso concurso dejó de emitirse el pasado 1 de octubre a causa de una sentencia del Tribunal Supremo, pero este joven participante continúa en parrilla.

El hueco que dejó el mítico programa fue rellenado rápidamente por Sálvame Banana y, desde el 18 de octubre, por El tirón, presentado por el propio Christian Gálvez. Poco han hablado en este nuevo concurso del desaparecido formato, ni han mencionado su título. Pero es inevitable confundirse a veces, sobre todo cuando se ha estado tanto tiempo en Pasapalabra.

Este miércoles, Orestes ha sufrido un pequeño lapsus durante una de las pruebas y ha pensado que podía pasar la pregunta como en el anterior concurso. "¿Cuál es la capital de la comarca de El Bierzo en la provincia de León?, preguntó Christian Gálvez, a lo que el participante contestó: "Paso".

El presentador comenzó a reírse y le dijo que no podía hacerlo, y Orestes falló la pregunta a propósito, ya que no se la sabía en ese momento. "Me encantan estos homenajes a nuestro pasado. Pero aquí no, no hay rosco, no hay pasapalabra", dijo Gálvez entre risas y aplausos.

"Me ha encantado. Paso, la dejo para luego. Esto de 'El tirón' no termina de cuadrarte", bromeó el conductor del programa para concluir.