El Consell es concentra per a condemnar l'assassinat de Dénia

El Govern valencià s'ha concentrat aquest dimecres davant de les portes del Palau de la Generalitat per a condemnar l'últim assassinat masclista a Dénia, en el qual un home suposadament va degollar la seua exparella en presència de la seua filla, i posar de manifest que "no és suficient protegir diàriament milers de víctimes de la violència de gènere, hem d'aconseguir protegir-les a totes" i que "quan el sistema s'engegue garantir que no hi haja cap assassinat més".

La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha recalcat al final de la concentració, presidida pel president de la Generalitat, Ximo Puig, que és "tan important" que en el Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista totes les entitats i persones que l'han firmant seguisquen "treballant en aquesta línia" perquè "el sistema de protecció cada dia protegeix milers de dones davant dels seus agressors i assassins, però hem d'aconseguir que protegisca a totes les dones que estan en una situació de risc i de violència de gènere".

Oltra ha mostrat així "la condemna, el rebuig i la consternació" del Consell davant aquest nou cas de violència masclista, el d'Elena, una dona de 44 anys que "tenia tota una vida per davant" i "per la seua filla, que ha quedat òrfena amb només 11 anys".

Revisió del sistema

Per la seua banda, la nova directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat, María Such, ha assenyalat que aquest cas, en el qual l'exparella tenia en vigor un orde d'allunyament i ja havia sigut condemnat per dos delictes de violència de gènere contra la víctima i dos delictes de violència domèstica comesos contra la filla menor de la víctima, ha de fer "replantejar-nos" el sistema i fer "una revisió d'on s'està fallant".

Així, ha apuntat que cal estudiar "per què no arribem o per què no s'arriba a complir eixos mandats judicials, que són els ordes de protecció, i per què encara així aconsegueixen acostar-se a les víctimes". Per açò, ha apuntat que és "una situació demolidora" perquè "estem fent moltíssims esforços a incrementar els recursos perquè les dones puguen eixir d'aquesta situació de violència de gènere".

Such, que ha recordat que són set les dones assassinades pel terrorisme masclista en el que portem d'any a la Comunitat Valenciana, ha reclamat una "revisió" del sistema per a "perfeccionar-lo" i "poder cobrir totes les necessitats i protegir totes les víctimes".

Però també "es requereix" i "es necessita", ha recalcat, "tindre un discurs unit" i tindre "clar que ens enfrontem directament amb un problema que té noms de cognoms, que és la violència de gènere" en un moment en què "s'està qüestionant fins i tot, i és un dels problemes majors que tenim en tot el país, la definició pròpia del que és i del que ha de considerar-se la violència de gènere".