El PP demana la destitució del gerent de l'EMT València perquè "estava treballant quan se saquejaven 4 milions"

Catalá ha fet aquestes manifestacions després de transcendir informació del cas -la declaració jurada de la treballadora- que reflecteix que el gerent de l'EMT estava treballant, després de tornar d'unes vacances, "des del 9 setembre i en els dies successius en els quals es van produir fins a sis de les huit transferències del robatori", apunta la regidora 'popular'.

"Per a ratificar en el seu lloc de treball al gerent, blindant-ho i pujant-ho el salari, el govern municipal va ocultar als mitjans de comunicació i als Grup de l'oposició que estava treballant quan es van sostraure 3,3 milions d'euros de l'EMT", ha recriminat.

En aquesta línia, ha denunciat "el frau que ha comès el govern de Ribó en ocultar als mitjans de comunicació i als grups de l'oposició la declaració jurada de la treballadora en la qual desvetla que el gerent es va incorporar a les seues responsabilitats el 9 de setembre quan encara no havien sigut transferits 3,3 milions".

El Grup Popular ha sol·licitat que es convoque "de manera urgent una Junta General d'Accionistes per a cessar Grezzi com a president i conseller de l'EMT i perquè es relleva el secretari assessor extern del consell d'administració per un secretari municipal habilitat nacional".