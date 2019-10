Azcón apela a la colaboración público-privada para hacer inversiones porque el presupuesto "no lo soporta"

"La posibilidades de inversión pasan por la colaboración con el sector privado y hay que buscar fórmulas que hagan posible esa colaboración", ha remachado Azcón.

El alcalde ha realizado esta afirmación durante su participación, como invitado, en el coloquio 'Desayunos Heraldo', que ha moderado el director de Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe, y que se ha celebrado en un céntrico hotel de la ciudad.

Azcón ha hecho extensiva esta fórmula de colaboración a la reforma del estadio de fútbol de La Romareda porque es "más que un estadio, es un proyecto de ciudad, que será un revulsivo económico y urbanístico que se proyectará como icono de una sociedad moderna y pujante".

Ha recordado que el nuevo estadio de San Mamés, en Bilbao, se realizó con la colaboración público-privada, mediante la creación de una sociedad entre instituciones públicas, el club y una entidad bancaria, y el coste fue de 170 millones de euros.

ROMAREDA

"La Romareda no costará eso porque no hay financiación", ha zanjado para abundar en que es una reforma "necesaria" de una infraestructura de 62 años y, después de tres intentos fracasados, hay que unir fuerzas entre las administraciones para que este proyecto "emblemático vea la luz".

Por ello, el alcalde ha subrayado que las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón "tiene que ser fluidas" para trabajar en proyectos comunes de la ciudad.

"El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón tienen que ir obligatoriamente de la mano porque en un ambiente de enfrentamiento se es más débil ante la competencia de otras Comunidades Autónomas".

Los responsables de ambas instituciones se reunirán en la Comisión Bilateral después de las elecciones generales del 10 de noviembre, que ha calificado de "vital importancia" para encontrar puntos de acuerdo".

MOVILIDAD

Ha reconocido que en algunos aspectos ese acuerdo con el Gobierno de Aragón no será posible como la deuda del tranvía, que es 32 millones de euros, y sobre la que difieren las dos administraciones, por lo que se dirimirá en los tribunales, pero en otros asuntos como el Impuesto sobre la Contaminación del Agua, el sellado del vertedero de Valmadrid y la financiación de la Ley de capitalidad "los ciudadanos no entendería otra cosa que el acuerdo". "A ello nos vamos a aplicar", ha asegurado.

Sobre la línea 2 del tranvía, que ha cifrado en unos 250 millones de euros, ha dejado claro que "no será un proyecto que impulse este Gobierno municipal" porque no se puede pagar. "No hay capacidad de endeudamiento ni para asfaltar las calles. La economía municipal no lo permite y además sería apostar por un medio de transporte obsoleto porque la ciudad, en poco tiempo, estará conectada, será autónoma y sostenible y primará la movilidad compartida".

Ha vaticinado que se verán los autobuses autónomos por la ciudad y el construir una nueva línea de tranvía, que requiere 40 años de amortización de la inversión, y que además es rígida en la movilidad "hipotecaría a Zaragoza".

En el contexto de la movilidad ha dejado clara la apuesta del Gobierno municipal PP-Ciudadanos por el autobús como medio de transporte público que utiliza el 80 por ciento de los zaragozanos, frente al 20 por ciento de usuarios del "carísimo" tranvía.

También ha rebatido el "prejuicio" de que la bicicleta es de izquierdas para considerar que será uno de los sistemas de movilidad del futuro, y tras anunciar que "habrá más bicis" y también carriles-bici ha apuntado que "tendrán que ir por calles 30 al ser un elemento más de movilidad". "Tiene que haber un cambio de mentalidad y las calzadas no solo serán para el autobús, sino también para las bicis".

A su parecer tiene que haber una malla básica ciclista, pero se tiene que "hacer bien", junto a otros medios de movilidad compartida como los patinetes y las motos de los que se ha declarado "fan".

ENERGÍAS VERDES

Para Jorge Azcón, las ciudades tienen el reto de "reinventarse para ser más ecológicas" y ha observado que la denominada revolución verde supone un abanico de alternativas empresariales para dinamizar la economía, especialmente a través de la movilidad eléctrica.

En este ámbito de la energía ha recordado que el anterior gobierno municipal apostaba por ir al pull para comprar energía sin estar sujetos a una comercializadora, pero su objetivo es ir más allá y ha propuesto el "desafío de producirla y la posibilidad de que la energía que se consuma sea cien por cien renovable porque hay capacidad para producirla".

Ha explicado que Zaragoza tiene una "oportunidad increíble" en las energías renovables porque hay un sector empresarial que se hizo con la subasta de los 12.000 megavatios de Aragón, que suponen el 20 por ciento de la energía verde de España. "Zaragoza podría ser la primera ciudad de Europa en generar energía verde en su territorio sin tener que ir a comprarla".

Ha apuntado que hay planes de negocio en los que se trabaja y el reto es que Aragón sea líder en las energías renovables, "gracias a su clase empresarial", porque hay empresas que generan energía fotovoltaica o eólica que se la tienen que vender al pull o a un consumidor final, que es Zaragoza, ha señalado.

El alcalde se ha mostrado convencido de que es un modelo que se puede desarrollar porque la ciudad posee viento, sol y agua, elementos que ha calificado del "petróleo del futuro". "Somos una Comunidad Autónoma envidiada y tenemos que agradecer el trabajo del sector empresarial aragonés, no hay que desaprovechar ese potencial y vamos a trabajar con ellos".

RELACIÓN CON Cs Y VOX

El alcalde ha reconocido que la ciudad tiene un "déficit" en algún tipo de evento que suponga un reclamo constante de turistas como Málaga con sus museos, Valencia con el deporte o Teruel como 'La ciudad del amor' y ha indicado: "Trabajamos algunas ideas".

Sobre la relación con su socio en el Gobierno municipal, Ciudadanos, ha confiado en que la "lealtad siga en el Ayuntamiento en sus actuales términos, que son altísimos" y ha contado que a ambos partidos, PP y Cs, les une la "búsqueda del interés general".

Ha dicho que es un Gobierno interesado en resolver problemas a los ciudadanos y no creárselos. "Confío en que estos cuatro meses sean la forma general porque hará que en cuatro años los zaragozanos digan que henos mejorados la ciudad".

Acerca de la relación con el grupo municipal de Vox, al que algunas fuerzas políticas califican de ultraderecha, el alcalde ha contestado: "Si tienen acciones de ultraderecha seré el primero en denunciarlas, pero en Zaragoza tienen una actuación racional".

Azcón ha recordado que el portavoz de Vox, Julio Calvo, hace dos legislaturas fue concejal del PP y "entiende el Ayuntamiento". Ha indicado que está dispuesto a hacer un debate de lo que haya hecho Vox que se pueda calificar de ultraderecha para aseverar que "sí se podría debatir de acciones de ultraizquierda de ZeC y Podemos".

"Comparar la radicalidad de Vox sin hablar de la del concejal de ZeC, Alberto Cubero es un broma pesada", ha sintetizado para recodar que este edil de Zaragoza en Común ha participado en una reciente convocatoria de los CDR en Aragón en protesta por la sentencia judicial del 'procés'.

"A quien califico de ultraizquierda es a ZeC y Podemos. La radicalidad en el Ayuntamiento la representan ZeC y Podemos, que arrastran al PSOE, que hace seguidismo de ellos dos".