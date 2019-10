PSOE no "blanqueará recortes" en sanidad y Cs le invita a dialogar porque sin actuar "no se arreglan las cosas"

Moreno ha confiado en "enterarse" en el Hemiciclo sobre las pretensiones que el Gobierno de PP y Ciudadanos tienen en el ámbito sanitario que, a su juicio, se encuentra en un "estado preocupante" que lleva al servicio al "colapso" a medio plazo, algo que, como ha defendido, no es fruto de la "casualidad" sino que es la "consecuencia" de "siete largos años de recortes presupuestarios y el desinterés de los gobiernos de la derecha".

En este punto, el procurador socialista se ha pronunciado sobre el Plan Piloto de Aliste planteado desde la Consejería de Sanidad, "un consultorio médico sin médico no es un consultorio médico, es otra cosa", ha señalado Moreno, quien ha pedido a Cs y PP que "no se lleven las manos a la cabeza" cada vez que les culpan de "cerrar consultorios". "Es lo que pretenden", ha aseverado.

Ante esta situación, el procurador socialista ha pedido "claridad y transparencia" sobre este asunto y ha defendido su iniciativa parlamentaria que finalmente no salió adelante y que, entre otras cuestiones, incluye la necesidad de "blindar" un suelo social de al menos el 12 por ciento del PIB.

Tras esta intervención, el procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo ha señalado que "no hay más sordo que el que no quiere oír" y ha lamentado que el PSOE no asistiera a la reunión con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para abordar este asunto. "Hablan de recortes y eso es falso, las acciones que se pretenden impulsar requieren más financiación y más dinero", ha defendido, al tiempo que ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como el artífice de los "recortes".

Izquierdo ha defendido que la formación naranja quiere mejorar la sanidad en Castilla y León y destinar al menos el 20 por ciento del presupuesto sanitario a la Atención Primaria. "Hay que conocer los problemas para presentar soluciones, las cosas no se arreglan por sí solas", ha señalado, tras lo que ha culpado al PSOE de "mentir" y de "alterar a la sociedad".

"Están haciendo mucho daño, ustedes son perjudiciales para la salud, sin hacer nada no se arreglan las cosas, por el bien de su partido siéntense a dialogar en el pacto de la Sanidad, en democracia no se exige, se dialoga", ha aseverado, tras lo que ha insistido en que no se cerrarán consultorios en el medio rural.

Ante estos argumentos el PSOE ha pretendido responder al sentirse aludido, algo que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha rechazado y que ha concluido con Ángel Hernández, procurador del PSOE, expulsado del Hemiciclo, ya que, según el presidente, ya había sido apercibido tres veces.

Tras este 'rifi-rafe' el procurador 'popular' Alejandro Vázquez Ramos ha afeado que el PSOE no asistiera a la reunión convocada en sanidad por tener una "tensión psicológica no resuelta". "Se encuentran más cómodos pactando por sanidad con Bildu en Navarra que en Castilla y León, eso es difícil de explicar", ha manifestado.

Vázquez Ramos ha calificado la Proposición No de Ley del PSOE como "excusa de mal pagador" e "iniciativa trampantojo", ya que incluye medidas que, como ha relatado, si los socialistas hubieran accedido al Gobierno de la Junta no habrían puesto en marcha. "Más demagogia", ha concluido.

Por último, el procurador de Por Ávila Pedro José Muñoz ha señalado que acudir a la reunión con la consejera de Sanidad para avanzar en un pacto no significa estar de acuerdo, ya que, a su juicio, la gestión sanitaria "deja mucho que desear". "Vamos a la deriva, hay que eliminar desigualdades", ha defendido, tras lo que ha abogado por "sentarse y establecer puntos de encuentro".