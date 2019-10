Tamara reaparece con un sorprendente cambio de 'look' radical

Hay quien espera al año nuevo para estas cosas, pero Tamara no es así: ella lo necesitaba ahora. Y dicho y hecho: se ha personado en la peluquería y a por todas.

La cantante está celebrando sus 20 años en el mundo de la música y sentía en sus adentros que esa cifra necesitaba de algo más que un simple comentario: sus palabras debían ir acompañadas de un renacer como de Ave Fénix. Y sus seguidores se han quedado estupefactos.

Porque no es la primera vez y porque así ha sido, básicamente. Tan atrevida ha sido desplazándose a Alicante para su nuevo corte de pelo (a favor de las actuales tendencias retro que vuelven a ponerse de moda) que sus seguidores, en la fotografía que ha subido a su Instagram, no han dudado en aplaudir su nuevo y favorecedor look.

Un corte de pelo bob de color castaño con el que la artista de 35 años se siente muy a gusto y ha querido posar para, a su vez, agradecer al centro de belleza al que ha acudido lo bien que han conseguido comprender cuál era su idea de metamorfosis.

La cantante Tamara

Porque Tamara se ha propuesto arriesgar y la jugada le ha salido perfecta. Ella ya superó hace mucho a los trolls que criticaban sus retoques estéticos, como si no estuviéramos en el siglo XXI y eso ya lo hubiésemos superado, pero es que aún así, por activa y por pasiva, la cantante no deja de decir que no, que no ha pasado por quirófano.

Tamara se tiñe de rubio para sorpresa de sus fans

"Dani, di que no me he operado. Él lo sabe, que me ve con la cara lavada. Hay una polémica con la operación. Que no, que ya me operaré cuando tenga la edad de mi marido, que me lleva 11 años", bromeaba con su pareja Tamara.

"No me he hecho nada en los labios, pero me los pinto muy bien. Si te echas el mismo maquillaje de la cara en los labios con la esponjita, luego te los pintas y te hace el labio más profundo", ha llegado a dar como consejo para terminar con los insistentes rumores.