La Policía Nacional localiza un paquete que contenía un medicamento presuntamente radiactivo

Agentes especializados de la Policía Nacional han localizado en la zona del Parque Almunia de Granada capital un paquete abandonado que contenía un medicamento "presuntamente radiactivo usado en medicina nuclear".

Así lo ha informado la Policía Nacional en un comunicado, en que ha detallado que el hallazgo se produjo durante la mañana del 16 de octubre cuando una persona alertó de la existencia de este objeto "abandonado en la vía pública, con el símbolo de material radiactivo".

Técnicos Especialistas de la Policía Nacional Tedax-NRBQ de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental se desplazaron entonces al lugar y consiguieron localizar el paquete. Comprobaron que no había habido fuga de dicho material ni contaminación alguna al encontrarse el producto "perfectamente embalado y confinado", por lo que, "en ningún momento, hubo riesgo para las personas ni para el medio ambiente".

En este sentido, dicho paquete fue trasladado a las dependencias policiales, adoptando todas las medidas de seguridad oportunas para los casos de materiales radiactivos.

La Policía Nacional ha aconsejado para estos casos "no tocar, no manipular y no desplazar" los objetos que contengan el símbolo de material radiactivo, y darle aviso.