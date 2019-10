El conseller de Interior de Cataluña, Miquel Buch, ha reprochado al presidente del Gobierno que no acepte el diálogo con Torra, con el que únicamente se ha comunicado por carta tras rechazar varias llamadas del president, según la Generalitat. "Es inaceptable política, moral e institucionalmente que el señor Pedro Sánchez se escude en que el president Torra no condena la violencia", ha declarado en rueda de prensa.

Buch ha defendido en reiteradas ocasiones en esta atención a periodistas que Torra "ha condenado en los medios cualquier tipo de violencia, no se puede excusar en eso. Yo lo conozco personalmente y es una persona pacífica que condena la violencia".

En este sentido, ha querido aislar los altercados violentos del movimiento independentista defendiendo que el pueblo de Cataluña "es pacífico" y que "estos grupos violentos cada vez tienen menos apoyo". "No hay más sordo que el que no quiere oir", ha señalado de nuevo en referencia a Sánchez: "Los problemas políticos se solucionan con política".

El conseller ha hecho balance de las concentraciones de este fin de semana, en el que "no se han producido incidentes reseñables". Ha informado de que no están previstas nuevas manifestaciones durante este lunes y, por lo tanto, no se prevén altercados, aunque seguirá la presencia de los Mossos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como el derecho de manfiestación si finalmente se organiza alguna.

JxCat sale en defensa de Torra

Junts per Catalunya se ha sumado a los reproches al presidente del Gobierno y su portavoz en el Congreso, Laura Borrás, ha denunciado que Sánchez intente "menospreciar al president de la Generalitat" y ha lamentado que, de esa forma, también "se menosprecie a los catalanes".

En una posterior comparecencia ante los medios ha señalado que el presidente del Gobierno en funciones "visite a todo el mundo menos a quien tiene que visitar", en referencia al viajes que Sánchez tiene programado a Cataluña para ver a los policías heridos.

Borrás ha rechazado que en el "Estado español hay una escasa separación de poderes" y ha pedido al jefe del Ejecutivo que "deje de hacer electoralismo" y "explique cuál es su estrategia para solucionar el conflicto".

Para finalizar, ha descartado la celebración de nuevas elecciones en Cataluña porque eso "no une, sino que fomenta la separación" de las formaciones independentistas.