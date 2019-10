El líder del PP, Pablo Casado, pidió este domingo por la noche al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que le coja el teléfono al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y le diga que "rompe cualquier acuerdo institucional" con él. Casado hizo estas declaraciones tras conocerse que Torra ha intentado ponerse en contacto con Sánchez, pero éste no ha respondido a sus llamadas.

En una entrevista en el programa de televisión de La Sexta El Objetivo, el también candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales señaló que Sánchez "a lo mejor no lo hace [romper con Torra] por si lo necesita después del 10 de noviembre".

Casado insistió en que Sánchez y el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, están "desbordados" por la situación de violencia que se ha producido en Cataluña tras la sentencia del procés, y reiteró que es preciso aplicar de "inmediato" la Ley de Seguridad Nacional.

"Es una emergencia nacional y para eso está esa ley, para dar una coordinación y un mando único", señaló el presidente del PP, quien consideró que "están faltando efectivos y medios materiales" en Cataluña.

Casado argumentó que "no es lógico que Torra, que alienta a la desobediencia", sea el máximo mandatario y responsable de los Mossos d'Esquadra, y apuntó que no pone en duda las "buenas intenciones de Interior", pero "ha habido situaciones que no se pueden tolerar".

El líder del PP consideró asimismo que Sánchez debe estar "muy vigilante" para que no se les otorgue el tercer grado a los líderes independentistas condenados en la sentencia del "procés".

No se abstendrá

Preguntado sobre si el PP se abstendría para que pudiera gobernar el PSOE tras las elecciones del 10 de noviembre, Casado hinsistió en que no lo hará y que Pedro Sánchez ha "dejado muy claro" que quiere hacer un gobierno de izquierdas, por lo que "sería muy negativo parara España que siguiera gobernando".

Sobre las declaraciones efectuadas este domingo por el líder del Ciudadanos, Albert Rivera, de que si es presidente meterá en la cárcel "a todos lo que quieran romper" España, Casado recalcó que esa función compete a los jueces y no a los políticos.