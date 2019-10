El mar Menor está al borde del colapso. La contaminación, en gran parte debido a la agricultura intensiva de la zona, ha hecho que esté agonizando. El último episodio ha provocado la muerte de decenas de miles de peces, de todas las especies, y cangrejos. Ecologistas, pescadores y vecinos cuentan a 20minutos cómo está la situación en la zona.

Las causas del último gran incidente no están claras. El Gobierno echa la culpa exclusivamente a la DANA, los ecologistas hablan de la agricultura (y de la DANA como la guinda del pastel) y los vecinos y los pescadores opinan que ha habido un vertido.

La realidad es que el mar Menor tiene demasiados frentes abiertos. Además de la agricultura intensiva, tiene que enfrentarse a los vertidos de aguas residuales y a la saturación urbanística de las costas. Año tras año, la situación se agrava, sobre todo si no se toman medidas y la gente que vive en la zona añora ya lo que un día fue esta albufera.

"La gente no se quiere bañar"

El turismo ha disminuido considerablemente. Del mismo modo, ha bajado el precio de la vivienda y los comercios locales han sufrido las consecuencias.

Javier Caballero, presidente de la Asociación de Vecinos de La Manga, explica a este medio que "hoy el agua está clara pero mañana sopla el viento y se enturbia". "Es una pena. Ya no podemos disfrutar de las riquezas del mar Menor porque no hay pesca, que era superespetuosa, muy artesanal y muy selectiva", añade.

"El turismo está bajando, el valor de la vivienda también... Ya decíamos que iba a pasar. Habrá que salir a la calle porque hay que impedir que muera, aunque el mar Menor de cuando tenía 10 años no lo voy a volver a ver", sentencia este vecino. "Ahora mismo no hay ni dios en la playa pese a que hace calor. Es para que estuviera lleno. Es un desastre medioambiental y a los vecinos se nos ha demonizado por quejarnos. Esto es un paraíso, una joya de todo el país, no solo de Murcia, que está muriendo", añade.

Miguel Villegas, por su parte, que tiene un hotel en la zona, destaca que el mar Menor no es el mismo desde la 'sopa verde' de 2015: "La gente no se puede bañar en muchas zonas porque o bien se encuentran con algas o se encuentran con lodo. Es curioso ver cómo la poca gente que se baña lo hace en hileras. Antes era una bahía preciosa".

"Los negocios han caído completamente. Si hay 15 locales en el paseo marítimo, la mitad están cerrados. Solo sobrevivimos los que somos de aquí de toda la vida. Han sido los cuatro peores veranos que conozco", finaliza Villegas.

La pesca, en estado crítico

El sector pesquero esta viviendo unos años de total incertidumbre. Por cuenta propia, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, la zona más afectada, ha decidido parar la actividad tras lo ocurrido la semana pasada y a la espera de una solución.

Es una situación muy complicada para las familias que se dedican a ello. Jesús Gómez, patrón mayor de la Cofradía, dice que "el mercado está hundido y los compradores no quieren pescado del mar Menor". "Queremos una solución, queremos que se hagan cargo de las pérdidas que estamos teniendo. Ahora mismo hay 150 familias paradas, la mayoría gente joven, que tienen hipotecas de barcos, de viviendas e hijos muy pequeños. Necesitan trabajar", explica Jesús.

Jesús avisa que ya se dio cuenta del nefasto estado del mar "hace casi 40 años", que es cuando empezó a trabajar. "En el 87 tuvimos años muy malos, no murieron tantos peces como ahora pero sí las crías y los huevos. Mi familia y yo nos tuvimos que ir al Mediterráneo. En los últimos 10 o 15 años no salimos de una cuando nos metemos en otra, pero nunca se pone solución", añade. Además, avisa de que en unas décadas, el mar Mediterráneo podría estar en una situación parecida, aunque de momento nadie habla de ello.

En cuando a las causas del último incidente, Jesús destaca que la Cofradía tomó muestras del agua y las envió a un laboratorio privado: "No sabemos nada, pero no descartamos que sea un vertido, aunque la comunidad científica dice que no. Por los conocimientos que nosotros tenemos de flujos de vientos y mareas no nos termina de cuadrar".

En este sentido habla también Miguel Villegas: "Creemos que ha habido un vertido del tanque de tormentas porque hay muchas incongruencias al respecto. Los que vivimos en la zona sabemos que la DANA hubiese provocado la muerte de algunos peces, pero no de ejemplares que pesan tres kilos o de cangrejos que pueden vivir días fuera del agua. Esto parece un envenenamiento".



Así quedó la playa de Villananitos, donde se han encontrado gran cantidad de peces muertos, tras el paso de la DANA. MIGUEL VILLEGAS

La agricultura y el mar Menor

Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), explica que el mar Menor comenzó a cambiar en 2015, con la 'sopa verde'. Desde entonces, no ha hecho más que empeorar: "Se produjo un aumento muy grande de fitoplancton en el agua que provocó la muerte del fondo marino, sobre todo de la vegetación". "Este fitoplancton aparece por la acumulación de grandes cantidades de nitrato provenientes de abonos usados en los campos de cultivos", añade Pedro.

"Lo que creemos que ha pasado ahora es que este agua sin oxígeno y mortal para los peces se ha movido del fondo, que es donde suele estar, a otras zonas y ha subido hasta la superficie. De esta manera se explicaría la imagen de los peces en la orilla intentando respirar", cuenta García.

Según explica Pedro García, hay muchos cultivos que están en pendiente y que dan directamente al mar Menor. Las lluvias arrastran al agua la tierra de estos campos contaminada con estiércol y otros productos y este sería el principal problema del mar. De esta manera se explica la última muerte masiva de peces, que habría estado motivada por las riadas de agosto, por la DANA.

Miguel Villegas, que también es concejal en las listas del PSOE en Murcia y vecino de la zona de toda la vida, dice que gran parte de la cantidad de votos que recibe el PP, que es quien gobierna, provienen de la agricultura, "por lo que les permiten todo". "Son 30 años de dejadez, de normativa inexistente", añade.